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Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Acun Ilıcalı 'Survivor 2017' yarışmasında dokunulmazlık oyunlarının kritik önem taşıması sebebiyle önemli bir değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Acun Ilıcalıdan flaş Survivor kararı!

15 Şubat 2017 10:48

Acun Ilıcalı, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2017'de bu haftadan itibaren uygulanacak yeniliği dün akşamki eleme konseyinde açıkladı.

Ada konseyinde konuşan Ilıcalı, "Oyunlarla ilgili bir yenilik var. Dokunulmazlık Oyunları çok kritik olduğu için bundan sonra üçüncü tura kaldığı zaman 3 değil, 5 olan kazanacak. Oyun eğer 1-1'e geldiyse, best-off mücadelesi 5'te bitecek" ifadelerini kullandı.

Son iki dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından Yiğit İzik, SMS oylaması sonucu adaya veda eden son isim oldu.

Etiketler: acun ılıcalı, Survivor, TV8


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