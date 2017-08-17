Acun Ilıcalı'dan 'Survivor Brezilya' açıklaması

Türkiye'de reyting rekorları kıran 'Survivor' yarışmasının Yunan versiyonunun da yapımcılığını üstelenen Acun Ilıcalı, gerçekleştirdiği Brezilya seyahatinde yeni programlar için görüşmeler yapmıştı.

Acun Ilıcalı, söz konusu görüşmelerden iki ay sonra 'Survivor Brezilya' için start verdi ve İnstagram hesabından konuyla ilgili flaş bir paylaşımda bulundu. Dominik ekibiyle birlikte çektiği selfieyi takipçileriyle paylaşan ünlü yapımcı fotoğrafın altına, "Dominik harekatı başlamıştır. Brezilya projesi için ilk ekibimizi uğurluyoruz. Allah utandırmasın" notunu yazdı.