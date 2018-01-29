Acun Ilıcalı'dan Survivor hamlesi!

Türkiye'nin dışında Yunanistan'da da Survivor yarışmasını yapan Acun Medya, Komşu'da atağa kalktı. İlgi çekici isimleri ekran yüzü yapma çabasındaki yapımcılardan, ülkenin yıldız bir ismine astronomik teklif gittiği bildirildi.

1 HAFTA – 6 AY FARK ETMEYECEKTİ

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu rekortmen atlet Kostas Kenteris'e, Survivor'da yarışmacı olması için 150 bin euro teklif edildiği ortaya çıktı. Komşu'da yayınlanan bir televizyon programında açıklanan gerçeğe göre, Kenteris bu miktarı TV programında erken elenip bir hafta da kalsa, altı ay da kalsa alacaktı.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Ancak yıldız sporcunun kendisine yapılan bu teklifi reddettiği ve Survivor 2'ye katılmadığı belirtildi. Kenteris'in paraya ihtiyacı olmadığı için ilgilenmediği ifade edildi. Yunanistan'da 'astronomik teklif' olarak verilen gelişme yazılı ve görsel basında konuşuldu, teklifin 200 bin euro olmuş olsa dahi Kenteris'in kabul etmeyeceği değerlendirmeleri yapıldı.

Onur Dinçer / Skorer