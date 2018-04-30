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Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına çok sert çıktı! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Survivor 2018'in yayınlanan bölümünde, dokunulmazlık oyunu sırasında Elif ve Nagihan arasında ipler iyice gerilmişti.

Acun Ilıcalıdan Ünlüler takımına çok sert çıktı! Tek söz söylemediniz, adil olmadınız

30 Nisan 2018 09:42

Dokunulmazlık oyunu sonrası yaşanan gerginliğin yankıları konseyde de devam etti. Acun Ilıcalı, durumla ilgili tepkisini gösterirken Turabi üzerinden örnek verdi. Survivor'daki konseyde Acun Ilıcalı, 5 oyun ceza verdiği Turabi üzerinden Ünlüler takımını sert şekilde eleştirdi.

Turabi'nin oyunda yaptığı hareketlerine hiç bir söz söylemeyen takım arkadaşlarına yönelik çıkış yapan Acun Ilıcalı, 'Adil olmadınız, tek söz söylemediniz. Turabi'ye karşı çıksaydınız belki bunlar olmazdı' dedi. 

İşte Acun Ilıcalı'nın o açıklamaları:

'Nagihan'ın davranışlarından takım olarak rahatsız olduğunuzu söylediniz. Ama keşke Turabi'nin bu tip davranışlarına karşı da tepki koysanız. Bu konuda adil olsaydınız. Turabi de karşı takıma bunun çok daha ağırını yapıyorken, takım olarak sizden bir cümle duysak. En azından Turabi'yi uyarsaydınız. Belki siz uyarsaydınız Turabi onları yapmayacaktı. En kritik oyunlarda Turabi yok oyunda, belki bugün olsa bir sayı alacak ve takım kazanacaktı. Davranışlarından dolayı 5 oyunluk ceza aldığı için belki bugün bu oyunu kaybetti. Karşı takıma Nagihan üzerinden eleştiri yaparken, kendi takımınıza bakın. Nagihan, Turabi'nin yaptığının onda birini yapmadı. Nagihan'ın hareket yapmasına aşırı derecede bozuluyorsunuz, ama sizin kibar bir dille sahtekar demeniz üzerine Nagihan bu tepkiyi verdi. Siz de hatalısınız, Nagihan da hatalı'

 

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