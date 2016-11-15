Zonguldak'ın merkeze bağlı Beycuma beldesinde bulunan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir suçtan hüküm giyen 35 yaşındaki Yücel B., beynindeki tümör nedeniyle Acun Ilıcalı'ya mektup yazdı. Görme ve duyma kaybı yaşadığını anlatan Yücel B., mektubunda şöyle dedi:

"Beynimdeki ur (tümör) nedeniyle duyma ve görme kaybı yaşıyorum. Yakınım, ailem ve maddi gelirim yok. Ameliyat olamadığım için sağlığım gün geçtikçe kötüye gidiyor. Genç yaşımda ölmek istemiyorum. Sizden dileğim maddiyat değil, sadece ameliyat konusunda bana yardımcı olmanız. Önce Allah'a sonra size yalvarıyorum. Allah rızası için bana yardım edin."

Onur Altındağ