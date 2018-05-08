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Acun'dan bir bomba daha! Aleyna Tilki, Survivor'da

Acun Ilıcalı Survivor Panaroma programında Survivor 2018 ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Ilıcalı, birleşme partisiyle ilgili "Partiye Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak katılacak." dedi.

Acundan bir bomba daha! Aleyna Tilki, Survivorda

08 Mayıs 2018 09:29

Acun Ilıcalı TV 8 ekranında yayınlanan Survivor Panaroma programında Survivor 2018 ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Birleşme partisiyle ilgili Acun Ilıcalı "Çok güzel bir birleşme partisi olacak. Partiye Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak katılacak. Bu sene de şarkı yarışması olacak, Tarık Sezer ve orkestrası şu anda Dominik'te açıklamalarında bulundu.

'KONSEPTİMİZ TUTMADI, DEĞİŞİKLİĞİ İYİ Kİ YAPTIK'

Takım değişiklikleriyle ilgili Ilıcalı "Şöyle bir dengesizlik oldu, bir takım sürekli yenmeye başladı. Çaresiz kaldık açıkçası konseptimiz tutmadı, değişiklik yapıyoruz dedik ve iyi ki de yaptık" cevabına verdi.

 

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