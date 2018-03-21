Acun'u mesaj yağmuruna tuttular! 'Görüntüleri yayınla' | Turabi Adem kavga görüntüsü

TURABİ ADEM KAVGA GÖRÜNTÜLERİ... Survivor 2018'de son bölümde Turabi ile Adem'in kavga büyük bir kavgaya tutuştuğu ortaya çıkmıştı. Acun Ilıcalı, aralarında büyük bir tartışma yaşandığı ortaya çıkan Turabi ve Adem ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, iki yarışmacının ciddi bir şekilde uyarıldığını ve bu tarz bir olayın tekrarlanması halinde ciddi bir yaptırımı olacağını konseyde tüm izleyenlere duyurmuştu.

TURABİ ADEM KAVGASININ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANACAK MI?

All Star takımında Adem ve Turabi'nin ekrana gelmeyen kavgasının yankıları ise devam ediyor. Adem ile Turabi arasında yaşanan kavgayı merak eden Survivor severler Acun Ilıcalı'ya ve acunn.com'a adeta mesaj yağdırdı.

Adem ile Turabi'nin kavga görüntüsü yayınlanacak mı? herkes tarafından merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın önümüzdeki günlerde bu konuya açıklık getireceği bekleniyor.