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Ad ve soyad düzeltme işlemleri seçim sonrasına ertelendi

Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin il ve ilçe idare kurulu kararlarının uygulanması, seçim sonrasına kadar ertelendi.

Ad ve soyad düzeltme işlemleri seçim sonrasına ertelendi

12 Mayıs 2018 10:14

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İleri Genel Müdürlüğü, 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak seçmenlere ilişkin muhtarlık belgeleri askı listelerinin bugün askıdan ineceğini belirtti.

Genel Müdürlük, seçmenlerin oy kullanmalarında herhangi bir sorun ile karşılaşmamaları amacıyla 7039 sayılı kanun ile 5490 sayılı kanuna eklenen geçici 8'inci madde ile sağlanan ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin il ve ilçe idare kurulu kararlarının uygulanmasının seçim sonrasına kadar ertelendiğini bildirdi.  

 

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