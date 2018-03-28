Adakçılar haftanın 7 günü modern hayvan pazarında

Eskiden mahalle aralarında ilkel koşullarda faaliyet gösteren adakçılar, Modern Hayvan Pazarında haftanın 7 günü hayvanlarını satabiliyor. İzmit Solaklar Yolu üzerindeki İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarında müşterilerini bekleyen Adakçılar, “Eskiden zor şartlarda para kazanmaya çalışıyorduk. İzmit Belediyesi sayesinde çok modern ve sağlıklı bir ortamda faaliyet gösteriyoruz. Müşterilerimizi Büyükşehir Belediyesi mezbahası yanındaki yeni yerimizde bekliyoruz. Haftanın yedi günü vatandaşların hizmetindeyiz” dedi.

İzmit Belediyesi yetkilileri de Modern Hayvan Pazarı’nda Perşembe günleri normal hayvan satışının yapıldığını hatırlatarak, “Hayvanlar, pazar alanına belediyenin ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün veteriner hekimleri, zabıta ve idari personellerin kontrolünde alınıyor. Hayvancılıkta kayıt dışılığın ve salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla gelen hayvanlarda kulak küpeleri ve pasaportları titizlikle inceleniyor” ifadelerini kullandı.