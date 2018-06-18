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Adalar'da bir dönem sona eriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da elektrikli araçların toplu taşıma hizmeti vermesi için harekete geçti.

Adalarda bir dönem sona eriyor

18 Haziran 2018 16:42
Adalar'da bir dönem sona eriyor - Tıkla İzle

 İlk olarak Kınalıada'da hizmet verecek 12 kişilik elektrikli araçlarda istanbulkart ile ödeme yapılabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fayton tartışmasının yaşandığı Adalar'da yeni bir toplu taşıma uygulaması için harekete geçti.

İBB, 12 kişilik elektrikli araçlarla, ada içerisinde yolcu taşıyacak. İSPARK A.Ş. tarafından işletilecek elektrikli araçlar, önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlanacak. Elektrikli araçlarda taşıma ücreti istanbulkart ile ödenebilecek. Uygulamanın Kınalada'da başarılı olması halinde zamanla tüm adalarda toplu taşıma hizmeti verilmesi planlanıyor.  

 

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