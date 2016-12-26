Bakan Bozdağ, Anayasa Komisyonu'nda konuştu. Bozdağ, Anayasa'nın dokuzuncu maddesine yargı yetkisine tarafsız ibaresinin eklenmek istendiğini belirterek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma başlıklı altıncı maddesinde geçtiğini ifade etti. Bozdağ, yargı görevi yapan hakim ve savcıların görevlerini yaparken tarafsızlığına dair güvence Anayasa'nın güvence altına alındığını söyleyerek, Anayasa'nın 138'inci maddesinin tarafsızlığı kendi içinde düzenleyen, bağımsızlığını açan bir madde olduğunun görüldüğünü kaydetti. Bozdağ, "Hakimler görevlerini yaparken Anayasa, kanun. Ve hukuka bağlı vicdani kanaatleriyle hareket ederken esasında kendi siyasi, dini, sosyal bir takım farklılıklarını kararlarına ve yaptığı işlemlere karıştırmaması ve vicdanını Anayasa ve hukukla bağlı tutmayı öngörmektedir" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı tek başına yapacağı işlere karşı yargı denetiminin açılacağını söyleyerek, "Anayasamızın 105. maddesi ikinci fıkrasına baktığımızda Cumhurbaşkanı'nın resmen imzaladığı kararlar, emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi'ne dahil yargı mercilerine başvurulamaz. Bu teklifle bu yürürlükten kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı'nın resen imzaladığı emirler, kararlar ne kadar varsa hepsine yargı yolu açılmaktadır. Cumhuriyetin niteliğini, vasfını güçlendiren düzenlemelerdir. Hem tek başına aştığı işlemleri hem de resmen yaptığı Emir ve kararların tamamını yargı denetimine açmaktadır. Hukuk devleti için son derece önemli, anlamlı düzenlemelerdir ve hukuk devleti vasfını Cumhuriyetimizin daha da güçlendirmektedir" dedi.,

Ahmet Umur Öztürk



