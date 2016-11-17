Bakan Bozdağ, TBMM Genel Kurulu’nda Cumhuriyet Gazetesi’nin savcısına ilişkin soruya cevap verdi. Cumhuriyet Gazetesi dosyasını yürüten savcılardan bir tanesi Murat İnam’ın yerinin değiştirilmesine ilişkin soruya Bozdağ, “Bakan olarak herhangi bir savcının yerini değiştirme yetkim yok. HSYK’nın Birinci Dairesi’nin takdirinde bir konu. Bildiğim kadarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu soruşturmaya ilave üç savcı görevlendirdi. Onlar soruşturmayı sürdürüyorlar. Murat İnam ille ilgili, o yargılama konusu olan olayla ilgili bir defa dinleme talebinde bulunuyor, bu talebi de mahkeme tarafından kabul ediliyor. HSYK, Fetullahçı terör üyeliği, veya iltisakı, irtibatı olduğu değerlendirilen hakim ve savcılar hakkında bazı değerlendirmeler yaptıktan sonra meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verdi. Bu kapsamda meslekten uzaklaştırılanlar oldu. Murat İnam sanık olsa da, dinleme talebinde bulunmuş olsa da kendisinin Fetullahçı terör örgütü üyesi veya bu örgüte iltisaklı, irtibatlı olduğuna dair HSYK üyelerinde ve HSYK'da bir kanaat olmadığı yönündedir” dedi.

Ahmet Umur Öztürk