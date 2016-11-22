Bozdağ, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bozdağ, yargı hizmetinden memnun olma oranının 2015 yılında yüzde 50.4 olduğunu belirterek, herkesin yargıyla ilişkisi ve beklentisinin olduğunu ifade etti. Bozdağ, "İstinaf mahkemeleri bu açıdan çok büyük ödev ifa edecektir. İstinaf mahkemeleri ilk derece mahkemelerinin verdiği kararı, dosyaları ilk derece mahkemeleri gibi bir heyet tarafından ayrı bir gözle incelenmesi, vaka denetimi yapması, dosyanın esasına girerek, karar verecek nitelikte olması, konunun bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından incelenmesi kararlardaki isabet oranını daha yüksek bir noktaya taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

HSYK'nın bazı hakim ve savcıların görevden el çektirilmesine karar verdiğini söyleyen Bozdağ, "Hakim ve savcıların da hukuk devleti teminatı ile donatılması önemli. Anayasamız bu teminatı koymuş. Yargı içerisinde görev yapan bazı hakim ve savcıların bir terör örgütü ile üyelik irtibat içerisinde olduğu ortaya çıktı. HSYK'nın ihraç yolunda aldığı kararlar yargının içerisinde, milletin yargıcı olma, milletin savcısı olma vasfını kaybetmiş olanların meslekten uzaklaştırmaları da yargıya güveni sağlama bakımından son derece önemli. HSYK'nın şu ana kadar görevden uzaklaştırdığı hakim ve savcı sayısı 3 bin 698. 667 sayılı KHK kapsamında meslekten çıkarılanlar 3 bin 659. Görevden uzaklaştırılması kaldırılarak göreve iade edilen 198 hakim ve savcı vardır. Görevden uzaklaştırılıp hakkında inceleme devam eden 14 kişi bulunmaktadır. Hakkında işlem yapılan 3 bin 871 olmuştur. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu görevden uzaklaştırma kararlarını oy birliği ile almıştır. En sağlıklı inceleme yapan yerlerden biri Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'dur. Şu anda 3 bin 939 hakim ve savcı da mesleğe kabul edilerek mesleğe başlamış oldu" şeklinde konuştu.

İdam cezasına ilişkin olarak Bozdağ, idam cezasının tartışılmasının normal olduğunu ifade etti. Bozdağ, "Türkiye demokratik, hukuk devletidir. İdamı isteyenler olduğu gibi istemeyenler de olacaktır. Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde Türkiye'nin attığı adımlar son derece önemli. Dışımızdaki ülkelerin Türkiye'nin içinde yürüyen bir tartışmadan rahatsız olmalarını anlamakta zorlanıyorum. Türkiye egemen bir ülkedir, vatandaşlarının hepsi de özgürlüğe sahiptir, her konuyu özgürce tartışabilir" diye konuştu.

Erken yaşta evlenme konusunda ise Bozdağ, "Biz AK Parti hükümetleri olarak erken yaşta evliliğe karşıyız. Bu konuda ciddi adımlar attık. 1 Ocak 2002'de yürürlüğe giren Medeni Kanunumuzda 16 yaşını doldurmuş kişiler mahkeme kararıyla evlenebiliyor, 18 yaşından gün almış kişiler velilerinin muvafakatıyla evlenebiliyor, 18 yaşını doldurmuş kişiler kendi rızasıyla evlenebiliyor. Getirilen düzenleme tecavüzcüleri koruyan, af getiren bir düzenleme değildir. Toplumumuzun içerisinde yer alan bir soruna ve mağduriyetleri ortadan kaldırmaya dönük bir düzenlemedir. Anayasa Mahkemesi toplumdaki bu gerçeklere dikkat çekiyor, adaletin dikkate alınması isteniyor. Meclis'in kurduğu aile ile ilgili bir Araştırma Komisyonu Raporu'nda, bu konuya çözüm bulması isteniyor. Kesinlikle tecavüzcülere bir imkan vermek, evlense suçtan ve cezadan kurtarmak için getirilmiş bir düzenleme değildir. Ama biz hükümet olarak toplumdan gelen her türlü eleştiriye ve önerilere büyük değer veriyoruz. Bu düzenlemenin yapılması bir toplum kesiminin sorunu çözmek içindi ama toplumumuz bu konuda farklı yaklaşım ortaya koyduğu için biz de milletin sesine kulak verdik, bu tasarıyı komisyona çektik. Tasarıdan bu fıkra çıkacak ve eski haliyle geçecek. Eğer siyasi partiler bu konuda geniş bir konsensüs sağlarlarsa, yeminden gündeme gelebilir. Artık bu konu kapanmıştır" dedi.

FETÖ operasyonları kapsamına ilişkin de bilgi veren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şu anda darbe teşebbüsü soruşturmaları kapsamında bin 121 gözaltı var. Yakalama kararı verilmiş ama yakalanmamış, aranan 4 bin 365 kişi var. 96 asker, 210 polis, bir vali, 3 vali yardımcısı, 3 kaymakam ve 4 bin 52 kişi diğer mesleklere mensup. Cezaevlerinde şu anda 36 bin 951 kişi var. Bunun 6 bin 288'i asker, 7 bin 516'sı polis, 19 vali, 75 vali yardımcısı, 57 kaymakam, 22 bin 996 diğer olmak üzere 36 bin 951. Bugüne kadar haklarında işlem yapılmış kişi sayısı 92 bin 607, bunların tutuklananı 36 bin 951. Gözaltında bir hakim var. Yakalama kararı verilip aranan 285 kişi var. Bunun 30'u Yargıtay üyesi, 7'si Danıştay üyesi, 248'i adli ve idari yargı hakim ve savcı. Tutuklu 2 bin 410 kişi. Toplam bugüne kadar 3 bin 698 kişi ilgili adli soruşturma yapılmıştır. FETÖ üyeliği ve darbe teşebbüsünden toplam olarak 39 bin 378 tutuklu var."

Ahmet Umur Öztürk