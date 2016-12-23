Adalet Bakanı Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nın çocuk hükümlü ve tutuklulara ilişkin soru önergesini cevapladı. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mevzuat hükümlerinin tüm ceza infaz kurumlarında ırk, dil, din, mezhep ve benzeri ayrım yapılmaksızın herkese eşit uygulandığını belirten Bakan Bozdağ, sağlık hizmeti konusunda herhangi bir aksaklığın yaşanmadığını kaydetti. Hükümlü ve tutukluların ilk muayene ve tedavi hizmetlerinin ceza infaz kurumlarında verildiğini belirten Bakan Bozdağ, ileri tetkikin ise devlet veya üniversite hastanelerinde yapıldığını ve tedavinin devlet teminatı ile ücretsiz olduğunu vurguladı. Bakanlığın gözetimi altında bulunan çocukların uluslararası nitelikte özel önem ve öncelik taşıyan hassas gruplar olarak tanımlandığını ve tüm iş ve eylemlerin “Çocuğun Yüksek Yararı” ilkesine uygun olarak yürütülmesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Bakan Bozdağ, soru önergesine cevapta şu bilgilere yer verdi: “Bu doğrultuda psiko-sosyal yardım servisi uzmanlarınca çocukların bireysel özellikleri de dikkate alınarak onlarla bireysel görüşme ya da grup çalışması yoluyla onlara içinde bulundukları koşullara yönelik farkındalıklarını artırma ve durumlarına yönelik alternatif çözümler geliştirme yönünde destek verilmektedir. Bu esnada ailesi ya da başka sosyal destek sistemleri harekete geçirilerek çocuğa gerekli müdahalelerde bulunulmaktadır. Ceza infaz sistemi içerisinde bulunan hükümlü ve tutuklu çocuklar eğitim ve iyileştirme çalışmaları için gerekli altyapı ve donanıma sahip, çocuklarla ilgili özel eğitim almış uzman personel ve infaz koruma memurlarının istihdam edildiği eğitim ve öğretime dayalı beş müstakil çocuk ceza infaz kurumu bulunmaktadır. Önümüzdeki süreçte Hatay, Tarsus, Diyarbakır, Kayseri ve Çorlu'da müstakil çocuk kapalı ceza infaz kurumları hizmete açılacaktır.”

Çocuklara özel oda, kilitli kapı

Yeni geliştirilen çocuk kapalı ceza infaz kurumu ve çocuk eğitimevi projelerinde kapasitenin düşürüldüğünün, her çocuğa geceleri içeriden kapısını kilitleyeceği şekilde tek kişilik oda düzenlemesinin yapıldığının altını çizen Bakan Bozdağ, “Yeni geliştirilen çocuk kapalı ceza infaz kurumu ve çocuk eğitimevi projelerinde kapasite düşürülmüş, her çocuğa geceleri içeriden kapısını kilitleyeceği şekilde tek kişilik oda düzenlemesi yapılmıştır. Bu odalar ortalama 16 metrekare olup, bu büyüklük Avrupa ülkelerindeki standardın üzerindedir. Yeni açılacak kurumlar ile çocuklar tek başına uyuyabilecekleri, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri odalarda kalabilecekler. Böylece çocukların birbirlerine ihmal ve istismar davranışlarında bulunma riskleri ortadan kaldırılacaktır. Kurumlarda eğitim ve iyileştirme çalışmalarının yürütüldüğü derslik, grup çalışma odası, görüşme odası, çok amaçlı salon, spor salonu, atölye benzeri alanların sayısı ve niteliği artırılacaktır. Çocuk kurumlarının sayısının artırılması ile çocukların evlerine, dolayısıyla ailelerine daha yakın bölgelerde barındırılmaları sağlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Kötü muamele olaylarının yaşanmaması için gerekli önlemler alınıyor”

Kötü muamele olaylarının yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını, mevzuatta köklü değişiklikler yapıldığını belirten Bakan Bozdağ, hükümlü ve tutuklular tarafından gerek doğrudan, gerekse sivil toplum örgütleri tarafından yapılan başvuruların titizlikle incelendiğini, adli ve idari yönden yapılan soruşturmalar sonucunda kusur ve ihmali olan görevliler hakkında yasal işlemlerin yapıldığını kaydetti. Bakan Bozdağ, Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında 2013 yılında bin 527 tutuklu, 451 hükümlü, 2014 yılında bin 522 tutuklu, 540 hükümlü, 2015 yılında bin 665 tutuklu, 729 hükümlü, 16 Ağustos 2016 tarihi itibariyle de bin 664 tutuklu ve 790 hükümlü çocuğun barındırıldığını açıkladı. Bozdağ, çocukların ağırlıklı olarak hırsızlık suçu dolayısıyla ceza infaz kurumlarında bulunduğunu ifade etti.

Abdullah Sarıca