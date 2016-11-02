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Adalet Bakanı Bozdağ: 'Çocuk istismarına ilişkin suçlarda cezaları arttırdık'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çocuk istismarına ilişkin suçlarda cezaları arttırdıklarına dikkati çekerek, “Mağdurun 12 yaşından küçük olması durumunda sarkıntılık suçunun alt sınırı 3 yıldan 5 yıla, tasaddi suçunun alt sınırı 8 yıldan 10 yıla, nitelikli cinsel istismar suçunun altı sınırı 16 yıldan 18 yıla çıkarılmaktadır” dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ: Çocuk istismarına ilişkin suçlarda cezaları arttırdık

02 Kasım 2016 13:28

Bakan Bozdağ, Ceza Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında Adalet Komisyonu üyelerine bilgi verdi. Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin seçilmişlere, hükümete, Meclise, anayasaya karşı yapıldığını belirterek, ülkeyi bölme, rejim değiştirme, kaosa sürükleme amacını taşıdığını söyledi. Bakan Bozdağ, “Türk halkı ülkenin istiklal ve istikbali, bu ülkeyi ve hepimizi yücelten değerleri tehlike altında olduğu zaman nasıl bir birliktelik ortaya koyuyor, nasıl netice alıyor. Bizim gücümüz bu birlikteliğimizden, sahip olduğumuz değerler için mücadele etmekten kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, kanun tasarısı hakkında bilgi vererek, “Duruşmalar, il sınırlarında olmak kaydıyla duruşmanın yapıldığı yerden başka bir yerde yapılabilecek. Bunun nedeni çok sanıklı bir dava olması durumunda bunların nerede yargılanacağına dair bir boşluk var. Vücut dokunulmazlığına karşı suçlarda tutuklama yasağını kaldırıyoruz. Örgüt faaliyetine ilişkin işlenen suçlarda azami tutukluluk süresi dolmuş sanık ve tutukluluklar da adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Adli kontrol şartlarının ihlal edilmesi halinde tutuklanmasına imkan veriyoruz” şeklinde konuştu.

Türk Ceza Kanunu’nda değişiklikler yaptıklarını söyleyen Bozdağ, çocuk istismarına ilişkin suçlarda cezaları arttırdıklarına dikkat çekti. Bozdağ, “Çocuğun cinsel istismarı suçuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümler yeniden düzenlenmektedir. Mağdurun yaşına göre kademeli bir ceza verilecektir. Mağdurun 12 yaşından küçük olması durumunda sarkıntılık suçunun alt sınırı 3 yıldan 5 yıla, tasaddi suçunun alt sınırı 8 yıldan 10 yıla, nitelikli cinsel istismar suçunun altı sınırı 16 yıldan 18 yıla çıkarılmaktadır” dedi.

Dolandırıcılık suçu hakkında bilgi veren Bakan Bozdağ, “Dolandırıcılık suçunun basit halinin cezasının alt sınırı 1 yıldan 2 yıla, nitelikli halinin cezasının alt sınırı 2 yıldan 3 yıla çıkarılmaktadır. Dolandırıcılık suçunun failinin kendisini polis, hâkim, savcı, banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması, bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi halinde en az 4 yıl hapis cezası verilecektir” ifadelerini kullandı.

Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, komisyonun 15 Temmuz’dan sonra ilk defa çalışacağını belirterek, 15 Temmuz hakkında düşüncelerini açıklayıp, Mecliste grubu bulunan partilere söz verdi. İyimaya, “Tarih, devletin yarım asırlık kıdemli gafletini, siyaset halkalı, kadim ve konjonktüre bağımlı mağdurluğunu elbette ki yazacaktır. Tarih, 15 Temmuz şokunda siyaset ve milli iradedeki idrak patlaması ve birlik ruhunu da kaydedecektir” şeklinde konuştu.
AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, darbe girişiminin Cumhurbaşkanı ve Meclise karşı yapıldığını belirterek, darbe girişiminin amacının vatanı bölme olduğunu ifade etti.
CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, kamudan memurların el çektirilmesine değinerek, silahlı gücün ekmeğini kazanma derdinde olduğunu ve bunu kazanabilmek için mafyalaşabileceğini söyledi.
HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, haksız tutuklamalara karşı olduklarını belirterek, tutuklamalarla darbe yapıldığını ileri sürdü.
MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ise, milli birlik ve beraberlik ile yeni bir sayfa açılması mesajını verdi.  

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ceza, çocuk istismarı


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