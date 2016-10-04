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Adalet Bakanı Bozdağ: Gülen’e uygun ülke ve yer arayışı yapılıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen’in ABD’den kaçma ihtimaline yönelik olarak “Örgüt mensuplarınca uygun ülke ve yer arayışının yapıldığına dair elimizde istihbarat bilgileri var” dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ: Gülene uygun ülke ve yer arayışı yapılıyor

04 Ekim 2016 12:26

Bozdağ, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularına cevap verdi. Bozdağ, ABD’den randevu talep edildiğini belirterek, “Verdiğimiz dosyalar var. Yaptığımız geçici tutuklama talebi var. Onlarla ilgili deliller var. Geçici tutuklama talebimiz 10 Eylül’de ABD yetkili makamlarına ulaştı. Onlar bize en kısa sürede cevap vereceklerini söylediler. Ama henüz bir cevap vermediler. Bizden yeni bir bilgi talepleri olmadı. Esasında biz geçici tutuklama talebinde net deliller, bilgiler ve belgeler sunduk. Fetullahçı Terör Örgütü kurucusu ve yöneticisi, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sevk ve idare edicisi Fethullah Gülen’in suçluluğuna dair yeteri kadar bilgi, belge, delil mevcut” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rıza Zarrab örneğinin ABD Başkan Yardımcısı Biden’a verdiğini hatırlatan gazetecinin, bunu dosyaya koyup koymadıklarına ilişkin sorusu üzerine Bozdağ, “O gün konuşacaklarımızı geldiğinde tekrar aramızda değerlendireceğiz. Oraya sunacağız. Gittiğimizde elimizde olan, onlara ilettiğimiz şeyler var. Onların da soracakları olabilir. Bizim vereceğimiz cevaplar olabilir. Bizim gündeme getireceğimiz konular olabilir. Ama onları şimdiden konuşmayı doğru görmüyorum” karşılığını verdi.

Gülen’in üç ülkeye kaçacağı ihtimaline ilişkin bir soruya ise Bozdağ, şöyle karşılık verdi:
“Onlar zaten bilgi nedeniyle paylaşılan şeyler. İstihbari bilgiler var. Amerika Birleşik Devletleri’nin kendisini iade edebilme ihtimaline binaen ‘nerelere kaçabilirim’ arayışında. Örgüt mensuplarınca uygun ülke ve yer arayışının yapıldığına dair elimizde bilgiler var."  

Ahmet Umur Öztürk 

Etiketler: ABD’den kaçma, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen


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