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Adalet Bakanı Bozdağ: Hızlı ve fazla yürümek siyasette değil, sporda başarı kriteridir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hızlı ve fazla yürümenin siyasette değil, sporda başarı kriteri olduğunu belirterek, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 seçim kaybettikten sonra lider vasfını kazandığı ilan edilmiş dünyada tek siyasetçidir” dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ: Hızlı ve fazla yürümek siyasette değil, sporda başarı kriteridir

11 Temmuz 2017 22:11

Sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hızlı ve fazla yürümenin sadece bazı spor dallarında başarı kriteri olduğunu belirten Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:
"Siyasette başarının tek ölçüsü seçim kazanmaktır. Hızlı, fazla yürümek, siyasette değil; sadece sporda bazı branşların başarı kriteridir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde CHP, 2 halk oylaması, 2 milletvekili, 1 mahalli ve 1 de Cumhurbaşkanlığı, toplam 6 seçim kaybetmiştir. Buna rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 seçim kaybettikten sonra lider vasfını kazandığı ilan edilmiş dünyada tek siyasetçidir."
Lider vasfı taşıyan kişinin herkesle istişare ettikten sonra yolunu ve yönünü tayin eden kişi olduğu belirten Bakan Bozdağ, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tabana kuvvet yürüdükten sonra genel başkanlıktan liderliğe terfi ettirilen dünyadaki tek siyasetçidir. Artık lider olmak, genel başkanlıktan liderliğe terfi etmek çok kolay. Bir yerden diğer bir yere belli bir amaçla yürüdünüz mü işlem tamam!? Lider, herkesle istişare eder ve yönünü, yolunu kendi tayin eder. Herkesin kendisine yön, yol tarif ettiğinden lider olmaz. Tarifçiler, dikkat!” ifadelerini kullandı.

Musa Erdoğan
 


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