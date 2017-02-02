Adalet Bakanı Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin TBMM'ye verdiği soru önergesini cevapladı. Bozdağ, Silivri Kadın Cezaevinde bir kadın mahkuma "göğüs uçlarından sıvı akıncaya kadar sıkılarak işkence yapıldığı" iddialarının ve bir kadın mahkuma ise ters kelepçe yapılarak yere atıldığı ve bileğinin kırıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bozdağ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan tutukluların 10.10.2016 tarihinde sabah sayımı ile açılan havalandırma bahçesinin akşam hava kararmasına bağlı olarak kapatıldığı sırada havalandırma bahçesinde sırtlarını duvara dayamak suretiyle yere oturdukları ve odalarına girmeyi reddettikleri, ikna edilemeyen tutukluların kadın infaz koruma memurları tarafından kollarından tutularak odalarına girmelerinin sağlandığı, olay esnasında tutukluların görevlileri zor durumda bırakmak adına kapatılmaya çalışılan bahçe kapısının arasına el ve ayaklarını sokmaya çalışmaları sebebi ile erkek infaz ve koruma memurlarının kadın infaz koruma memurlarına yardımcı olmak amacıyla kapının kapatılmasına müdahale etmek zorunda kaldığı, söz konusu müdahaleler esnasında hiçbir tutuklunun yaralanmadığı, görevli infaz koruma memurlarının olayın yaşandığı sırada tutukluların barındırıldığı odaya hiç girmedikleri, havalandırma bahçesine de koridordan giriş yaptıkları, dolayısıyla tutuklulara ilişkin olarak yapıldığı iddia edilen müdahalelerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Avukatın kurum güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle kurum dışına çıkartıldığı anlaşılmıştır"

Bozdağ, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir avukatın darp edildiği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Bozdağ, olayla ilgili kamera kayıtlarının bulunduğunu da belirterek "Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan bir tutukluyu 12.10.2016 tarihinde ziyarete gelen avukatın, olay günü müvekkili ile görüşmeden ve müvekkilinin durumu ile ilgili herhangi bir bilgi almadan kurum nöbetçi müdürüyle görüşmek istediğini belirttiği, isteği üzerine kurum nöbetçi müdürünün odasında avukatla görüşme yaptığı, görüşme esnasında avukatın, müvekkilinin açlık grevinde olduğunu, açlık grevine gitme gerekçesinin de kurumda yapılan sayımlara karşı çıkarak sayıma katılmak istemediğini, sayımların yasal dayanağının olmadığını belirttiği, nöbetçi müdür tarafından avukata sayımların yasal dayanağı hakkında bilgi verildiği ve kurum nöbetçi müdürünün avukata işkence iddialarının tamamen asılsız olduğunu ilettiği, müvekkiline yapılan işlemlerin yasal olduğu söylenmesi üzerine avukatın tehdit ve ithamlarına devam ettiği, bunun üzerine görüşme esnasında sürekli olarak kurumun görevlilerine ilişkin suçlayıcı, kurumu kötüleyen, memurları ve çalışanları suçlayan konuşmalar yaparak sloganlar atmaya başladığı, bunun üzerine kurum nöbetçi müdürü tarafından kendisine görüşmenin bittiğini ve müvekkiliyle görüşmeye geçmesi gerektiğinin söylendiği, ancak görüşmenin olduğu odadan çıkmayıp bağırmaya devam ettiği, söz konusu avukatın kurum güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle kurum dışına çıkartıldığı anlaşılmıştır" dedi.

Avukata yönelik herhangi bir darp olayının yaşanmadığını konuyla ilgili de adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini vurgulayan Bakan Bozdağ, "Avukatın kurum dışına çıkarılması sırasında ve görüşme esnasında iddia olunduğu üzere avukata yönelik herhangi bir darp olayının yaşanmadığı, bu durumun kamera kayıtlarında mevcut olduğu, dışarı çıkarılma esnasında avukatın görüşmenin yapıldığı odadan ve kurumdan dışarı çıkmamak için el ve ayaklarını kullanarak direndiği, dışarı çıkarılması sırasında kendisine refakat eden memurların avukatın kendisine zarar vermemesi için koluna girmek suretiyle kurum dışına çıkartıldığı, kurum dışına çıkartıldığında ise memurun kollarını bırakmasıyla kendini yere attığı, bu esnada da elinde ufak tefek çizikler meydana geldiği, yaşanan olaya ilişkin olarak başlatılan adli ve idari soruşturmaların devam ettiği bildirilmiştir" açıklamasında bulundu.