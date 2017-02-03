Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye olarak ‘Hristiyan terörü’ demedik

Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye olarak ‘Hristiyan terörü’ demedik

Avrupa’da 356 cami ve mescidin kundaklandığını ve yakıldığını söyleyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye olarak hiçbir zaman Hristiyan terörü diye bir terim kullanmadıklarını belirterek “Dinlerin hiçbirisi terörü emretmez, teröre destek vermez. Biz buna inanıyoruz bunu böyle biliyoruz” dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye olarak Hristiyan terörü demedik

03 Şubat 2017 15:07
Bakan Bozdağ: Türkiye olarak ‘Hristiyan terörü’ demedik - Tıkla İzle

Yozgat’ta bir dizi etkinliğe katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazetecilere yaptığı konuşmasında İslam’a dair yanlış bilgilere sahip olmaktan kaynaklı olumsuz bir yaklaşımın söz konusu olduğu dile getirdi.

Bakan Bozdağ gazetecilere yaptığı konuşmasında şu açıklamalara yer verdi: “Norveç’te Breivik isimli bir kişi 70 civarında genci kurşuna dizdi ve onların ölümüne neden oldu. Bu da Hristiyan asıllı birisi. Biz Türkiye olarak, Türkler olarak Hristiyan terörist demedik. Almanya’da soydaşlarımızı, vatandaşlarımızı yaktılar ve orada da biz bunu yakanlar Hristiyan’dır, Hristiyan teröristtir demedik. Bireysel suçtur ve aşırı uçların işlediği suçlar dedik ve bu cinayetleri, bu terör eylemlerini Hristiyanlık dinine hamletmedik. Diyanet İşleri Başkanımız açıklamada bulundu, Avrupa’da 356 civarında cami, mescit kundaklandı, yakıldı, terör eylemlerine muhatap kılındı ve bunları yapanlar genelde Hristiyanlık dinine mensup olanlar ama hiçbir Türk hükümet yetkisi bunlar Hristiyan teröristtir demedik. Çünkü dinlerin hiçbirisi terörü emretmez, teröre destek vermez. Biz buna inanıyoruz bunu böyle biliyoruz.

İslam da terörü emretmeyen bir din. Bir insanlığın ölümünün bütün insanların ölümü gibi kabul eden ve teröre, şiddeti, öldürmeyi reddeden bir din. Ancak İslam düşmanlığından veyahut da İslam’ı bilmemekten, İslam’a dair yanlış bilgilere sahip olmaktan kaynaklı bir olumsuz yaklaşım söz konusudur. Kim ki İslam’la, terörü yan yana getiriyorsa İslam’a ve Müslümanlara en büyük iftirayı yapmaktadır. Bu gün İslam’ın ismini kullanarak DEAŞ Terör Örgütü olsun, El Kaide Terör Örgütü olsun, terör estirenlerin ilham kaynağı Kur’an ve sünnet değildir. Onlar tamamen şeytandan ilham alıyorlar, oradan yapıyorlar. Çünkü Kur’an da sünnet de bunların yaptığı şeyleri tasvip etmez. O nedenle bazı terör örgütlerinin yaptıklarını dine ve o dine mal etmek çok büyük haksızlıktır, büyük bir iftiradır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu iftiranın dillendirilmesine zaten itiraz etmiştir, bütün Müslümanlar da bu iftirayı reddeder, kabul etmez. Ben de buradan bir kez daha bu kavramları kullanırken daha hassas olmamız gerektiğini vurgulamak isterim.”
 

Etiketler: Adalet Bakanı, avrupa, bekir bozdağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!