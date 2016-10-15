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Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye’de işkence ve kötü muameleye tolerans gösterilmez

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye’de ceza ve tutukevlerinde işkence ve kötü muameleye tolerans gösterilmediğini, sıfır tolerans olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiyede işkence ve kötü muameleye tolerans gösterilmez

15 Ekim 2016 14:41

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından Büyük Sinema Salonunda düzenlenen il danışma toplantısına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ceza ve tutukevlerinde kötü muamele ve işkence iddialarına cevap verdi. Türkiye’de ceza ve tutukevlerinde kötü muamele ve işkence olduğuna dair iddiaların bulunduğunu ifade eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Bakın buradan çok net ifade ediyorum. Türkiye’de ceza ve tutukevlerinde kötü muamele yoktur. Türkiye ceza ve tutukevlerinde işkence yoktur. Kim ki bunun aksini iddia ediyorsa o zaman bize bunun adresini doğru tarif etmesi lazım. Kime yapıldı kötü muamele veya işkence, kim tarafından yapıldı, nerede yapıldı, ne zaman yapıldı, nasıl yapıldı, onları açık açık söylemeleri lazım. Uluslararası çevrelerin de bunu söylemesi lazım. Genel ifade ‘Türkiye’de kötü muamele ve işkence var.’ Kime yapmış kardeşim isim yok, kim yapmış isim yok, hangi ceza veya tutukevinde yapılmış adres yok, ne zaman yapılmış yok. Hem bunları söylemiyorlar hem de Türkiye’yi suçluyorlar. Söyleyin biz inceleyelim doğrumu değil mi ona bakalım, doğruysa gereğini yapalım doğru değilse iftira olduğu ortaya çıksın. Aleyhte propaganda yapıyorlar ki, bu propagandaları iftiraların bir iftira olduğunu bir algı operasyonu olduğunu ispat etmemize imkan vermiyorlar. İddia ediyorsunuz, adres yok, söylemiyorlar. Kim yapmış söylemiyorlar, sen yapmışsın diyorlar kime yapılmış söylemiyorlar. Dünyanın neresinde iddia üzerine kişiler üzerinde hiçbir inceleme yapmadan, iddia edilen kişi ile ilgili hüküm verip onları mahkum etmek nerede var. Demokratik hukuk devletlerinde böyle bir şey var mı yok. Türkiye’yi itibarsızlaştırmak, Türkiye’yi demokratik hukuk devleti olarak bir yerlere onlara demokratik hukuk devleti değil demek için bunu yapıyorlar” dedi.

Türkiye demokratik ve hukuk devleti olduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, “Burada işkence ve kötü muameleye tolerans gösterilmez, sıfır tolerans var. Zaman aşımını işkence ve kötü muamelede kaldıran hükümet biziz. Elli sene sonra da olsan bunun hesabı sorulur diye yol açan biziz. Ama bu iftiraları yayıyorlar, yaymaya devam ediyorlar. Ne kadar iftira ederseniz edin, bizi bu konuda lekelemeyi başaramayacaksınız. Türkiye’de cezaevlerinin uluslar arası hukuk çerçevesinde denetimi açık gelin bakın. Onun için bir karar aldık, Türkiye’de ceza ve tutuk evlerinde kötü muamele ve işkence iddiaları çıktığında hemen anıda araştırma yapıp basın açıklaması yapılması konusunda talimat verdim. Çünkü yalan bir saniye dahi hayat bulmasına Allahın izni ile izin vermeyeceğiz. Yalanları bir bir ortaya dökeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın, terör örgütlerinin ve bu terör örgütlerinin gönüllü elçilerinin ve Türkiye’yi itibarsızlaştırmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürülmesine asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu. 

Ömer Ertuğrul

Etiketler: bekir bozdağ, Türkiye


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