Adalet Bakanı Bozdağ: “Türkiye’nin ekonomisi 15 yılda 3.5 kat büyüdü”

Yozgat’ta Sorgun Termal Otel’de gerçekleştirilen Yozgatlı İş Adamları Zirvesi’ne katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye ekonomisinden bahsetti. Türkiye ekonomisinin 15 yıl içerisinde 3.5 kat büyüdüğüne değinen Bakan Bozdağ, 2019 yılına kadar herhangi bir seçimin olmayacağını da söyledi.

“Türkiye’nin güçlü bir ekonomisi var”

Hükümet olarak Türkiye’nin her alanda gelişimine önem verdiklerini söyleyen Bakan Bozdağ, “Türkiye son 15 yıl içerisinde her alanda ciddi sıçramalar yaptı. Ekonomisi yaklaşık 3.5 kat büyüdüğü gibi her alanda da benzer büyümeleri, benzer gelişmeleri, benzer değişmeleri yaşadı. 15 yıllık başarı hikayesinin arkasında bilmemiz lazım ki siyasi iktidar, güçlü iktidar, etkin ve iyi yönetim ve bunun doğurduğu güven her zaman bizim sermayemiz olmuştur. Eğer bir ülkede istikrarsızlık olur, iyi yönetim olmaz ve orada güven olmazsa bu zayıf iktidarlar olursa kimse elini cebine sokmaz. Bugün Türkiye bu büyük sermayesiyle 15 yılda büyük değişimler yaşadı. Büyük gelişimler ortaya koydu ve ülkemiz her alanda değişti, gelişti. Ama Türkiye’nin gelişmesini istemeyen çevrelerde Türkiye’nin attığı her adımın karşısına dikildikleriyle beraber görüyoruz. İçeride buna destek bulduklarını da hep beraber görüyoruz. O nedenle biz attığımız adımların sadece bizi ilgilendiren adımlar olduğunu düşünmemeliyiz. Küresel rekabet çerçevesinde bu rekabette Türkiye’nin büyümesinden rahatsız olan çevrelerin olduğunu da bilerek adım atmamız lazım. Yaşadığımız hadiselere baktığımızda ekonomimizi sıkıntıya sokmak isteyen pek çok olay oldu. Bütün bu yaşanmışlıklara rağmen bugün Türkiye’nin hamdolsun güçlü bir ekonomisi var” dedi.

“Ankara’nın sıhhati her şeyin üzerinde”

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

“Bazı kredi kuruluşları talimatla Türkiye’nin notunu düşürürken Türkiye krize girsin diye kendi güvenliklerini dahi riske atacak kararlar aldı. O kararların altına imza atmalarına rağmen bugün Türkiye’nin ekonomisi her türlü iç ve dış şoka karşı dirençli bir ekonomidir. Eğer bizim ekonomimiz daha doğrusu Ankara’mız milletimizin yönetim merkezi sıhhatli olursa her şeyimiz sıhhatli olur. Ankara’da kriz olduğunda kaos olduğunda Yozgat bundan kendini kurtaramadığı gibi İstanbul’da Edirne’de kendisini kurtaramaz. Onun için Ankara’nın sıhhati selameti her şeyin üzerinde. O nedenle hükümet olarak 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe teşebbüsünden sonra çok ciddi tedbirler aldık, uyguladık ve uygulamaya da devam ediyoruz.”

“2019’a kadar seçim yok”

Türkiye’de 2019’a kadar seçim olmayacağını söyleyen Bakan Bozdağ, “Artık Türkiye’nin bugünün de ve geleceğinde siyasal istikrarsızlık dönemi kapanmıştır. Zayıf iktidarlar dönemi kapanmıştır. İstikrar, güçlü iktidar, etkin yönetim ve güvenin kalıcı bir hükümet sitemi olarak Türkiye’nin ve Türk milletinin hayatında yer alacağı yeni bir dönem başlamıştır. Esasında ön görülebilirlik artmıştır. Artık sandıktan istikrarsızlık çıkma ihtimali asla yoktur. Zayıf iktidar çıkma ihtimali asla yoktur. İktidarların birtakım hesaplarla kasetle şantajla tehditle parayla pulla devrilme dönemi de tarihe kavuşmuştur. İktidarı kuracak halk, devirecek yine halktır. Her altı ayda seçim dönemi de tarihe kavuşmuştur. 2019’a kadar bir seçim yok. 2019’dan sonrada artık Türkiye’de 5 yılda bir seçim yaşayacaktır. Mahalli ve cumhurbaşkanlığı ile parlamento seçiminin de 2019’da yapılacağını hesap ettiğimizde Türkiye’de 2019’dan sonra 5 yılda bir seçim yapılacak. 5 yılda sadece 1 yıl seçimle uğraşacağız. Geri kalan 4 yıl önümüze bakacağız, işimize bakacağız. Ülkemizin refahını artırmak ve daha ileriye götürmek için hep beraber koşacağız. Onun Türkiye’ye kazandıracağı çok büyük nimetler var” açıklamalarında bulundu.

Bahadır Muhlis Gökgül