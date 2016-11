Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Brüksel Mahkemesi tarafından verilen PKK'nın terör örgütü olarak kabul edilemeyeceğine ilişkin karara ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in Türkiye ile ilgili son yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Bakan Bozdağ, Merkel'in Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştirerek, “Almanya’da NSU davası diye bir dava var. Biliyorsunuz Türkleri canlı canlı yaktılar orada ve bu dava 2011’den beri devam ediyor. Bir mesafe alındı mı? Alınmadı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin iç işlerine karışamazsınız"

Almanya Hükümet Sözcüsünün NSU Davası ile ilgili sorulan bir soruya “Alman hükümetinin süren davalarla ilgili görüş belirtmesini ben uygun görmüyorum” cevabını verdiğini hatırlatan Bozdağ, "Süren davalarla ilgili görüş belirtmesini uygun görmüyor ama Türkiye’de süren davalarda neredeyse hepsiyle ilgili görüş belirtme hakkını hem Sayın Merkel kendinde görüyor, hem hükümet sözcüsü kendinde görüyor, hem Adalet Bakanı kendinde görüyor, hem diğer Alman yetkilileri kendinde görüyor. Türkiye’nin bağımsız bir devlet olduğunu egemen bir devlet olduğunu Türk yargısının da Alman yargısı kadar bağımsız ve tarafsız bir yargı olduğunu onlar görmek anlamak zorundadırlar. Siz Türkiye’nin iç işlerine karışamazsınız. Alman Adalet Bakanı’nın da haddine değildir, Merkel’in de haddine değildir. Başka bakanların da haddine değildir" dedi.

“Türk yargısı bağımsız ve tarafsız bir yargıdır”

Bozdağ, "Türkiye’nin iç işlerine karışmak Türkiye’nin yargısına müdahale etmek onların işi değildir. Türk yargısı bağımsız ve tarafsız bir yargıdır. Almanlar bir şey yaptığında veya başkaları bir şey yaptığında onlar oraya toz kondurmuyorlar. Türk yargısı bir iş yaptığında Türk yargısının bağımsız olduğunu siz niye kabul etmiyorsunuz" diye konuştu.

“Türkiye her türlü oyunu bozmaya muktedir bir ülkedir”

Bozdağ, Brüksel Mahkemesi tarafından verilen PKK ile ilgili karara tepki göstererek, “PKK terör örgütü Brüksel’de ne yapıyor sergiler açıyor. Başka yerlerde de aynı şeyi yapıyor. Belçika mahkemesi bunlar terör örgütü değil silahlı mücadele yapıyor diyor. Silahlı mücadele yapıp terör örgütü olmayan bir şey olabilir mi? Hangi hukuk bunu yapabilir? Türkiye’ye zarar veren her şeyi korumak ve kollamak Türkiye’yi bu zarar verici şeylerle daha çok meşgul ederek enerjisini oraya harcatmak. Türkiye’de kriz ve kaos olmasından birileri medet umuyorsa boşuna medet ummasınlar Türkiye her türlü oyunu bozmaya muktedir bir ülkedir” değerlendirmesinde bulundu.

“Raporların bizim gözümüzde zerre kadar saygınlığı yoktur”

Bozdağ, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“İnsan hakları, hukuk devleti ve demokrasi konusunda Türkiye’ye ders verenlerin dönüp kendi ülkelerindeki hak ihlallerine bakmasını ben buradan bir kez daha ifade ediyorum. Ne Alman Başbakanı, ne yetkilileri, ne de Avrupa’nın komiserleri başka şeyleri bize ders verme hakkına sahip değildir. Türkiye’yi yansız, bağımsız, objektif değerlendirdikleri zaman biz her türlü eleştiriye açığız. Terör örgütlerinin lojistiğiyle terör örgütlerinin yazdığı raporların altına sadece imza koyarak Türkiye’yi onların iddiasıyla taraflı bir şekilde suçladıkları zaman o raporların bizim gözümüzde zerre kadar saygınlığı yoktur. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemeler tarafından kullanılmaktadır. Hakimlerimiz görevlerinde bağımsızdır. Hiç kimse yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili talimat veremez, emir veremez, genelge gönderemez, telkinde bulunamaz. Mecliste buna dahil. Herkes yargıyla ilgili verilen kararlara uymakla mükelleftir. Hakimler savcılar teminat altındadır. Neden teminat altında görevlerini her türlü korku baskı ve tehdit ve endişeden uzak hukuk devletinin gereklerine uygun versin diye teminat altında. Bu çok net bir sigortadır. HSYK da bunun bekçisidir."

Benan Özben