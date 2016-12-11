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Adalet Bakanı Bozdağ: Vatanımızı bölemeyeceksiniz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Terör örgütleri ve Türkiye düşmanları! Vatanımızı bölemeyeceksiniz. Milletimizin birliğini bozamayacaksınız. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Kardeşliğimize zarar veremeyeceksiniz. İstikrarımızı yok edemeyeceksiniz” dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ: Vatanımızı bölemeyeceksiniz

11 Aralık 2016 14:52

Adalet Bakanı Bozdağ, İstanbulda gerçekleşen terör saldırısı ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "İstanbul'da hain terör saldırısındaki şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, milletimize başsağlığı, sabır; yaralılara şifalar diliyorum. İstanbul’daki hain ve menfur terör saldırılarını, bu saldırıyı yapan teröristleri ve yaptıran terör örgütünü lanetliyorum" dedi.

Bozdağ, açıklamalarında şunları ifade etti:
"Türkiye, PKK, FETÖ ve DEAŞ dahil on civarında terör örgütüyle eşzamanlı mücadele eden dünyadaki tek ülkedir. Hiçbir terör örgütü ve terör saldırısı, Türkiye'nin terörle kararlı, etkin ve netice alıcı mücadelesini olumsuz etkileyemez. Terör, terör örgütleri, teröristler ve bunların arkasındaki karanlık güçlerle Türkiye'nin mücadelesi, terör bitene kadar devam edecektir. Hiç bir terör örgütü ve terör saldırısı, Türkiye’nin terörle mücadelesini sekteye uğratamaz. Terör örgütleri ve Türkiye düşmanları! Vatanımızı bölemeyeceksiniz. Milletimizin birliğini bozamayacaksınız. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Kardeşliğimize zarar veremeyeceksiniz. İstikrarımızı yok edemeyeceksiniz. Türkiye'nin ve Türk Milletinin huzurunu bozamayacaksınız. Türkiye'nin kutlu yürüyüşü, her alanda büyümesi ve güçlenmesi engelleyemeyecek, terörle mücadele iradesi ve kararlılığı kırılamayacaktır. Türkiye; teröre, terör örgütlerine, teröristlere ve bunların arkasındaki karanlık güçlere rağmen daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. Eninde sonunda terör, terör örgütleri ve teröristler kaybedecek, yok edilecek; Türkiye kazanacak ve inşallah kıyamete kadar da var olacaktır.”

İlker Turak 

 

Etiketler: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ


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