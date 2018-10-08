Adalet Bakanı Gül, Cizre'de ziyaretlerde bulundu

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'ın Cizre ilçesine gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberinde Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Yıldız Seferinoğlu, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya ve Ak Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik ile birlikte Cizre Adalet Sarayını ziyaret edip, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut'u makamında ziyaret etti. Bakan Gül ve beraberindekileri Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan ve Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut adalet sarayı girişinde karşıladı. Bakan Gül, adliye sarayında kendisini karşılayan cumhuriyet savcıları, hakimler ve adliye çalışanları ile tek tek selamlaştı. Cumhuriyet Savcısı Abdulhamit Durgut'u makamında ziyaret eden Bakan Gül daha sonra Ak Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette Ak Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven tarafından Bakan Gül'e Cizreli 60 Makine Mucidi İsmail Ebul-İz'in icatlarının yer aldığı bir tablo hediye edildi.

Bakan Gül ve beraberindeki heyet Kale Mahallesi Meydanbaşı Cami ve Şeyh Seyda Camii'nde iki vatandaşa ait taziye evini ziyaret edip hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyede bulundu. Bakan Gül ve beraberindekiler daha sonra Şerafettin Elçi Caddesi ve Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla bir çay ocağında oturup çay içti, vatandaşların dilek ve sorunlarını dinledi. Bakan Gül'e Cizrespor Kulüp Başkanı Salih Sefinç tarafından 27 Numaralı Cizrespor forması hediye edildi.

Bakan Gül ve beraberindeki heyet Şırnak'a geçmek üzere Cizre'den ayrıldı.

Abidin Yel

