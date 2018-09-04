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iha.com.tr »
Gündem »
Adalet Bakanı Gül: 'Çocuklar icra daireleri aracılığıyla alınmayacak'
04 Eylül 2018 11:49
Adalet Bakanı Gül: 'Çocuklar icra daireleri aracılığıyla alınmayacak'
Adalet Bakanı Gül: 'Çocuklar icra daireleri aracılığıyla alınmayacak. Çocuk baba ya da anneye gösterilmemesi halinde artık icra ücreti alınmayacak' dedi.
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04 Eylül 2018 11:49
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