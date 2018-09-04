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Adalet Bakanı Gül: 'Çocuklar icra daireleri aracılığıyla alınmayacak'

Adalet Bakanı Gül: 'Çocuklar icra daireleri aracılığıyla alınmayacak. Çocuk baba ya da anneye gösterilmemesi halinde artık icra ücreti alınmayacak' dedi.

Adalet Bakanı Gül: Çocuklar icra daireleri aracılığıyla alınmayacak

04 Eylül 2018 11:49
 

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