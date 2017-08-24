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Adalet Bakanı Gül’den ‘Adil Öksüz’ açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adil Öksüz ile ilgili yapılan yargılamanın devam ettiğini belirterek, "Almanya’dan Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iadesi istendi. Bu konuda Almanya’dan bir yanıt gelmedi. Uluslararası hukukun, sözleşmelerin gereği olarak Almanya’nın gerekli adımları atıp, bu husustaki talebin yerine getirilmesini bekliyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Gülden Adil Öksüz açıklaması

24 Ağustos 2017 16:07

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. "FETÖ yöneticisi Adil Öksüz ile ilgili yapılan yargılama devam ediyor" diyen Gül, "Bu kişiyle ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nden uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yakalama, tutuklama kararı çıkartıldı. Almanya’da olduğuna ilişkin ihbarlar, birtakım haberler nedeniyle Almanya’dan Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iadesi istendi. Bu konuda Almanya’dan bir yanıt gelmedi.

Uluslararası hukukun, sözleşmelerin gereği olarak Almanya’nın gerekli adımları atıp, bu husustaki talebin yerine getirilmesini bekliyoruz. Bize dönüş olmadı. Hukukun gereğinin bir an evvel yapılmasını bekliyoruz. Dışişleri aracılığıyla muhtemelen bir cevap gelecektir. Olması gereken bu" ifadelerini kullandı.  

Enise Vural

Etiketler: adil öksüz


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