Adalet Bakanı Gül’den ‘Büyükada davasına’ ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, parti genel merkezinde Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Metin Topuz'un telefonuna ilişkin diplomatik tartışmaların sorulması üzerine Gül, “O kişiyle ilgili soruşturma savcılık makamınca sürdürülmektedir ve soruşturma da gizli bir şekilde sürdürülmektedir. Bir idare veya siyasetçi, bakan olarak soruşturmanın akıbetiyle ilgili bilgimiz olmasına imkan bulunmamaktadır. Savcılık makamı o konuyla ilgili takdirini ve soruşturmasını, usul ve kanun çerçevesinde sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

ABD ile vize konusundaki son duruma ilişkin soruya Gül, “Bizim açımızdan görüşme, temas olumlu geçti. Daha önce de beyan etmiştim ama sonraki gelişmeleri Dışişleri Bakanlığımız da takip ediyor. Bir gelişme olduğunda da kamuoyuyla paylaşılır” cevabını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘erken seçim’ açıklamalarına ilişkin olarak da Gül, “Seçimler vaktinde yapılır. Ülkenin sorunları var. Seçimle ilgili husus, Türkiye istikrarlı bir Türkiye'dir AK Parti'yle birlikte. Seçimler vaktinde yapılır. AK Parti de bu geleneği Türkiye'ye kazandırmış bir partidir. Bizim gündemimizde öyle bir durum yok. Milletimizin gündeminde de öyle bir durum yok. Yine memleketin, milletin gündeminden uzak bir söylem diye düşünüyorum” dedi.

Bir gazetecinin, “Almanya'dan bir iddia geldi, Sayın Cumhurbaşkanı ile Almanya arasında Büyükada davasıyla ilgili pazarlık söz konusu olduğuna dair. Nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine Gül, “Öyle bir iddianın gerçeklikle hiçbir alakası bulunmamaktadır. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır. Öyle bir iddialarla 'Şu şekilde oldu, bu şekilde oldu. Tahliyeler böyle gerçekleşti' diye iddiaların kabulü asla mümkün değildir, doğru değildir. Türk yargısı dosya kapsamındaki delillere göre karar verir. Türkiye hukuk devletidir. Hakimlerimiz de bağımsız, tarafsız bir şekilde vicdani kanaatlerine, dosyadaki durumlara göre karar verirler. Önceki günkü duruşmada gerçekleşmiş, Türk yargısının hukuk çerçevesinde vermiş olduğu bir karardır. Bu, doğrudan hakimlerin kendilerinin vermiş olduğu bağımsız, tarafsız bir şekilde verdikleri bir karardır. Asla öyle bir iddianın kabulü mümkün değildir. Türk yargısına, bağımsızlığına, hukuk devletine, Türkiye'deki yargı sistemine bu anlamdaki iddiaların hiçbir geçerliliği olmadığını ifade etmek isterim. Şunu da ifade etmek lazım, savcı hazırlığını yapar, mahkemeler yargılar. Elbette, Türkiye'deki hukuk sistemi bütün boyutuyla işlemektedir. Her makamda itirazlar, hukuki yollar bulunmaktadır. Türkiye'de ve dünyada herkes Türk yargısına güvenmeye devam etsin. Türk yargısı hiç kimsenin baskısı altında değil, özgürce, hukuk çerçevesinde kararını vermeye çalışmaktadır. Özellikle FETÖ'cülerin yargıdan ayrılmasıyla birlikte Türk yargısının kararları, Türk mahkemelerine güven daha da artmaktadır, artacaktır. Dolayısıyla bu tür iddiaların kabulü mümkün değil, öyle bir şekilde mahkemelere herhangi bir talep olamaz. Yargı bağımsızca kararını vermiştir” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ile görüştüğü yönündeki iddianın sorulması üzerine ise Gül, “Onu bilemiyorum” dedi.

Enise Vural - Nurullah Geylani



