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Adalet Bakanı Gül'den "Zeytin Dalı Harekatı" açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye Cumhuriyeti meşru savunma hakkını kullanırken, aziz milletimiz dualarıyla TSK’nın yanında yer alırken; halkı kin ve nefrete yönlendiren, kışkırtanlara, suç işleyenlere karşı savcılık makamları gereken hukuki girişimlerde bulunmaktadır" dedi.

Adalet Bakanı Gülden &quot;Zeytin Dalı Harekatı&quot; açıklaması

21 Ocak 2018 16:47

Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden TSK tarafından Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin paylaşımlarda bulundu. Gül, Zeytin Dalı Harekatı'nın daha önceki Fırat Kalkanı Operasyonu'nda olduğu gibi Türkiye sınırında oluşturulmak istenen terör koridorunu ve sivil halk üzerindeki terör baskısını ortadan kaldırmak için icra edildiğini vurguladı. Bölgede huzuru yeniden tesis edecek olan bu harekatın gerek ulusal, gerekse uluslararası hukuk normları çerçevesinde gerçekleşen tamamen meşru bir operasyon olduğunun altını çizen Gül, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51'nci maddesinde yer alan 'meşru müdafaa hakkı'na uygun bir şekilde icra edilmektedir. Zeytin Dalı Harekatı, bölgedeki Türk, Türkmen, Kürt, Arap ve daha pek çok kardeşimizin huzur ve güvenliği için yapılan, Kürtlere veya sivillere değil, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen bir harekattır. Bölgesel barışa ve ülkemiz güvenliğine hizmet eden, baştan sona meşru Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiğimizin gücü ile 80 milyonun duası bir ve beraberdir."

Gül, "Türkiye Cumhuriyeti meşru savunma hakkını kullanırken, aziz milletimiz dualarıyla TSK’nın yanında yer alırken; halkı kin ve nefrete yönlendiren, kışkırtanlara, suç işleyenlere karşı savcılık makamları gereken hukuki girişimlerde bulunmaktadır. Türkiye hukuk devleti olarak suç işleyen, toplum huzurunu bozanlara karşı hukuki tüm girişimlerde bulunacaktır" ifadelerini kullandı 

Abdullah Sarica
 

 

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