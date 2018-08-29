Adalet Bakanı parkta ateş açılma olayıyla ilgili müfettiş görevlendirdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pendik'te çocuk parkında silahla ateş açılarak bir çocuğun yaralanması olayının adli sürecinde ihmal olup olmadığının belirlenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdi.

İstanbul Pendik'te bir sitenin parkında oyun oynayan çocukların üzerine ateş edilmiş, olayda 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli B.B., serbest bırakılmıştı. Yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan B.B., bu sefer tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pendik'te çocuk parkında silahla ateş açılarak bir çocuğun yaralanması olayının adli sürecinde ihmal olup olmadığının belirlenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdi.

Abdullah Sarica

