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Adalet Bakanlığı: '100 civarında personel, bulantı kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı, durumları iyi'

Adalet Bakanlığı, öğle yemeğinden sonra karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti üzerine hastaneye kaldırılan 100 civarında bakanlık personelinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanlığı: 100 civarında personel, bulantı kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı, durumları iyi

11 Mayıs 2018 20:37

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlığımız merkez binada görev yapan 100 civarında personelimizde öğle yemeğinden sonra karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti görülmesi üzerine, kurum hekimlerimiz ile sağlık personelimiz tarafından ilk müdahale yapılmıştır. Durumu sağlık kurumunda müdahale gerektirenler ise hastanelere nakledilmiştir. Çalışma arkadaşlarımızın büyük bir bölümü hastanelerdeki ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Müşahede altındakilerin de sağlık durumları iyi olup, sadece kontrol amaçlı olarak hastanelerde tutulmaktadırlar. Olayla ilgili Bakanlığımız bünyesinde inceleme başlatılmıştır” denildi. 

 

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