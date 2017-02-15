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Adalet Bakanlığı açıkladı! 10 binden fazla personel alımı yapılacak

Adalet Bakanlığı tarafından hakim ve savcı başta olmak üzere 2017 yılında 10 binden fazla personel alımı yapılması planlanıyor.

Adalet Bakanlığı açıkladı! 10 binden fazla personel alımı yapılacak

15 Şubat 2017 14:36

Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı tarafından 2017 yılında en az 6 bin 250 hakim ve savcı alınması planlanıyor. 3 bin 500 hakim ve savcının alımına ilişkin olarak sınav süreçlerinin devam ettiği belirtilirken, ÖSYM tarafından yapılan yazılı sınavın ardından yapılacak mülakat sınavında başarılı olan 3 bin 500 hakim ve savcı alınacak.

Adalet Bakanlığı, 3 Haziran'da ÖSYM tarafından yapılacak sınav ile 2 bin 750 hakim ve savcı almayı da planlıyor. 3 Haziran'daki sınavda 2 bin hakim ve savcı hukuk fakültesi mezunlarından 750'si ise avukatlar arasından alınacak. Bakanlığın, yıl sonuna doğru hakim ve savcı alımına ilişkin bir sınav daha yapabileceği öğrenildi.

Zabıt katibi ve infaz koruma da alınacak

Öte yandan Adalet Bakanlığının 810 icra katibi alımına ilişkin ilana çıkarken, icra katiplerinin alımına ilişkin mülakatların devam ettiği öğrenildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından uzman erbaşlıktan ayrılanlar arasından 3 bin infaz koruma memuru alımına ilişkin sınav süreçlerinin tamamlandığı ve atamalarının yakında yapılacağı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı tarafından adliyelerin zabit katibi ve mübaşir ihtiyacını gidermek için 2017 yılında en az 5 bin zabıt katibi, infaz koruma ,mübaşir ve şoför alımı alım yapılması da planlanıyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da 2017 yılında hakim ve savcı ile adliye personeli alımı yapılacağını açıklamıştı.
Pelin Üzek

Etiketler: Adalet Bakanlığı, personel alımı


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