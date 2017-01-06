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Adalet Bakanlığından 'Ahmet Şık' açıklaması

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ‘Ahmet Şık’a su bile vermediler’ haberlerinin asılsız olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanlığından Ahmet Şık açıklaması

06 Ocak 2017 18:46

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Ahmet Şık’a su bile vermediler’ şeklindeki haberlerin asılsız olduğu belirtilerek, "Tutuklu Ahmet Şık Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 30 Aralık 2016 tarihinde gelmiş, 2 Ocak 2017 tarihinde Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmiştir. Tutuklu Ahmet Şık bu süre içerisinde herhangi bir kantin alışverişi yapmamış, görevli infaz koruma memurları tarafından tutuklu Ahmet Şık’ a 1 Ocak 2017 tarihinde 1,5 lt su verilmiştir. Hükümlü ve tutuklulara kesintisiz olarak günlük kişi başına 200 lt soğuk ve 50 lt sıcak su verilmektedir. İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğünün 24 Aralık 2015 tarihli su analiz raporuna istinaden kurumda bulunan şebeke suyu da içilebilir. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bu tür haberler tamamen asılsızdır" denildi.

Etiketler: Adalet Bakanlığı, Ahmet Şık açıklaması


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