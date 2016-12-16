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Adalet Bakanlığından 'Ahmet Türk' açıklaması

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, “Ahmet Türk'e kelepçeli muayene dayatıldığı için hastaneye gitmediği” şeklinde yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını, Ahmet Türk'ün 12 Aralık 2016 tarihinde Silivri Devlet Hastanesine sevkinin gerçekleştirildiğini ve muayenesinin yapıldığını açıkladı.

Adalet Bakanlığından Ahmet Türk açıklaması

16 Aralık 2016 12:48

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan “Ahmet Türk'e kelepçeli muayene dayatıldığı için hastaneye gitmediği” şeklindeki gerçekleri yansıtmayan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirterek, "Ahmet Türk'ün 12 Aralık 2016 tarihinde Silivri Devlet Hastanesine sevki gerçekleştirilmiş ve muayenesi yapılmıştır. Silivri Devlet Hastanesine olan sevklerine 30 Kasım 2016 tarihli dilekçesinde avukatı ile görüş yapacağı için 6 Aralık 2016 tarihli dilekçesi ile de gerekçe belirtmeksizin gitmeyeceğini bildirmiştir. Diğer hükümlü ve tutuklularda olduğu gibi Ahmet Türk'ün de tedavisine ilişkin bütün işlemler Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzüğü'nün 'Hastaneye sevk' başlıklı 115. maddesi ve hükümlülerin hastanelerde muayene ve tedavileri 116. maddesine göre yerine getirilmektedir" denildi. 

Pelin Üzek

Etiketler: Adalet Bakanlığı, Ahmet Türk


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