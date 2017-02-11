Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan "Ayhan Bilgen'e Kur’an-ı Kerim Verilmedi" şeklinde yayınlanan haberle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "6 Şubat 2017 tarihinde tutuklu Ayhan Bilgen'in ziyaretine gelen eşinin tutukluya getirdikleri arasında Kur’an-ı Kerim bulunmamaktadır. Adı geçen tutuklunun 9 Şubat 2017 tarihli dilekçesine istinaden kurum kütüphanesinden talep etmiş olduğu Kur’an-ı Kerim aynı gün içerisinde kütüphane görevlisi tarafından kendisine teslim edilmiştir. Ayrıca semavi dinlerin kutsal kitaplarıyla ilgili ceza infaz kurumlarında herhangi bir yasak getirilmesi söz konusu bile olamaz. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik, tamamen gerçek dışı ve asılsız haberlere itibar edilmemelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Pelin Üzek



