Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Adalet Bakanlığından 'Ayhan Bilgen'e Kur’an-ı Kerim Verilmedi' haberlerine açıklama

Adalet Bakanlığından 'Ayhan Bilgen'e Kur’an-ı Kerim Verilmedi' haberlerine açıklama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "Ayhan Bilgen'e Kur’an-ı Kerim Verilmedi" şeklinde yayınlanan haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, Bilgen'in kurum kütüphanesinden talep etmiş olduğu Kur’an-ı Kerim'in aynı gün içerisinde kütüphane görevlisi tarafından kendisine teslim edildiğini bildirdi.

Adalet Bakanlığından Ayhan Bilgene Kuran-ı Kerim Verilmedi haberlerine açıklama

11 Şubat 2017 12:23

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan "Ayhan Bilgen'e Kur’an-ı Kerim Verilmedi" şeklinde yayınlanan haberle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "6 Şubat 2017 tarihinde tutuklu Ayhan Bilgen'in ziyaretine gelen eşinin tutukluya getirdikleri arasında Kur’an-ı Kerim bulunmamaktadır. Adı geçen tutuklunun 9 Şubat 2017 tarihli dilekçesine istinaden kurum kütüphanesinden talep etmiş olduğu Kur’an-ı Kerim aynı gün içerisinde kütüphane görevlisi tarafından kendisine teslim edilmiştir. Ayrıca semavi dinlerin kutsal kitaplarıyla ilgili ceza infaz kurumlarında herhangi bir yasak getirilmesi söz konusu bile olamaz. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik, tamamen gerçek dışı ve asılsız haberlere itibar edilmemelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Pelin Üzek 

 

Etiketler: Ayhan Bilgen


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!