Adalet Bakanlığı, CHP İstanbul Milletvekili tarafından bakanlığa yöneltilen ve yazılı olarak cevaplanması istenilen soru önergesine ilişkin cevabı yayımladı. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlığımızca "mobbing" türü eylemlere müsamaha gösterilmesi söz konusu değildir. Çalışma barışının korunması ve çalışanların haklarının güvence altına alınması için gerekli çalışmalar titizlikle yürütülmekte, konuyla ilgili şikâyetler üzerine de yasal gereğine tevessül edilmektedir. Bakanlığımız ile bağlı kurum ve kuruluşlarda, psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla yetkiler belirlenip görev dağılımı yapılmış, ayrıca her birimde sorumlular ve sorumluluk alanları belirlenmiştir. Adliyelerde konunun Cumhuriyet başsavcıları, ağır ceza mahkemesi başkanları, hâkimler ve Cumhuriyet savcıları ile yazı işleri müdürleri tarafından takibi sağlanmış, kişi hak ve özgürlükleri konusunda gerekli hassasiyet gösterilerek insan odaklı çalışılması teinin edilmiştir. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde, ceza infaz kurumları personeline ‘öfke kontrol programı eğitimi, psikoloji, aday memurluk eğitimi ve meslek etiği’ gibi derslerde ‘mobbing’ vakalarının önlenmesi amacıyla eğitim verilmektedir. Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden; 01/01/2014 ila 01/04/2016 tarihleri arasında sosyal medyada yayınladıkları mesajların adli ve idari soruşturmaya konu olması nedeniyle 32 personel hakkında soruşturma açıldığı, mobbing uygulandığı gerekçesiyle şikayette bulunan personelin bulunmadığı, sosyal medyada paylaşımlarda bulunan personele mobbing uygulanmasının söz konusu olmadığı anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.