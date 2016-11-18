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Adalet Bakanlığından 'cinsel istismar' açıklaması

Adalet Bakanlığı, cebir, tehdit, hile veya iradeyi sakatlayan başka bir nedenle cinsel istismar suçunu işleyenlerin, tecavüzcülerin “cinsel istismar” düzenlemesinden yararlanamayacağını, tecavüzcüye evlilik yoluyla cezadan kurtulma imkanının kesinlikle getirilmediğini açıkladı.

Adalet Bakanlığından cinsel istismar açıklaması

18 Kasım 2016 20:46

Adalet Bakanlığı kamuoyunda tartışılan “cinsel istismar” düzenlemesi ile ilgili açıklama yaptı. Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Cebir, tehdit, hile veya iradeyi sakatlayan başka bir nedenle cinsel istismar suçunu işleyenler tecavüzcüler bu düzenlemeden yararlanamayacaktır. Tecavüzcüye evlilik yoluyla cezadan kurtulma imkanı kesinlikle getirilmemektedir. Ailelerin gayrı resmi evlendirdiği, ancak Türk Medeni Kanununun öngördüğü evlilik yaşına gelmediği için resmi nikah yapamamış olanların resmi nikah ile evlenmeleri halinde; hakkında henüz hüküm verilmemişse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verme imkanı getirilmektedir. Ayrıca evliliğin zaman aşımı süresi içinde failin kusuruyla sona ermesi halinde hükmün açıklanması veya cezanın infazına kaldığı yerden devam edilmesi öngörülmektedir” denildi.

Getirilen düzenleme ile tecavüzcülerin evlilik yoluyla cezadan kurtulamayacağının kaydedildiği açıklamada, “Tecavüzcüye evlilik yoluyla cezadan kurtulma imkanı kesinlikle getirilmemektedir. Tecavüz suçunun failleri bu düzenleme kapsamı dışındadır. Düzenleme, failin mağdurla resmi nikahla evlenmesi şartıyla uygulanabilecektir. Ancak, tecavüzcüler, mağdurla evlense dahi bu düzenlemeden yararlanamayacaktır. Düzenleme geçici bir düzenlemedir. 16 Kasım 2016 tarihinden önce işlenmiş suçlar yönünden bir kereye mahsus olarak uygulanacaktır. Bu tarihten sonra bu suçu işleyenler, mağdurla evlenseler dahi ceza almaktan kurtulamayacaktır” ifadeleri yer aldı.

Cezalar arttırıldı
Cinsel istismarın suç olmaktan çıkarılmadığının belirtildiği açıklamada şunlar ifadelere yer verildi:
“Cinsel istismar, suç olmaktan çıkarılmamaktadır. Türk Ceza Kanununda cinsel istismar suçu ve cezası bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynen uygulanmaya devam edecektir. Suçun vasfında değişiklik ve cezasında indirim yapılmamıştır. Aksine bu Kanunun 13 üncü maddesiyle cezalar artırılmıştır. Resmi nikah yaparak düzenlemeden yararlananlar, evlilik kendi kusuruyla sona ererse, ceza almak ve ceza evine girmekle karşı karşıya kalacaklardır. En az 20 yıllık zaman aşımı süresince(davalar bakımından 20 yıl, cezalar bakımından ise 24 yıl) bu evliliğin failin kusuruyla sona ermemesi gerekmektedir. Böylelikle bu düzenlemenin istismarının önlenmesi hedeflenmiştir.”  

Musa Erdoğan

Etiketler: Adalet Bakanlığı, cinsel istismar açıklaması


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