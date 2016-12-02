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Adalet Bakanlığından 'domuz bağıyla işkence' iddialarına yalanlama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Eskişehir H Tipi Kapalı cezaevinde bir mahkuma domuz bağı ile işkence yapıldığına yönelik iddiaları yalanladı.

Adalet Bakanlığından domuz bağıyla işkence iddialarına yalanlama

02 Aralık 2016 18:19

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü S.A’nın 16.11.2016 tarihinde, oda kapısını açmaya gelen görevli personele elinde bulundurduğu cam parçaları ile saldırdığı, kendisine ve çevresine zarar vermesini önleme amaçlı olarak, hükümlü doku hasarı ve travma önleyici odaya alınmış, hükümlünün sakinleştiğinin görülmesi ile odadan çıkarılmıştır. Doku hasarı ve travma önleyici odada bulunduğu süreç içerindeki tüm görüntüleri kayıt edilmiştir” denildi.

Açıklamada, “Basında yer alan haberler tamamen asılsız olup, hükümlü S.A’ya domuz bağı veya herhangi bir usul ile işkence yapılması söz konusu değildir. Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutukluların kendisine ve çevresine zarar vermesini önlemeye yönelik her tedbirin ‘işkence’ olarak ifade edilmesinin hukuki olmadığı gibi basın ahlak kurallarına da uygun değildir. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bu tür haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verildi.  

Caner Ünver

Etiketler: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürl, domuz bağıyla işkence, yalanlama


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