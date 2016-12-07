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Adalet Bakanlığı'ndan 'hasta tutuklular' açıklaması

Adalet Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Hasta tutuklu sayısı 900’ü aştı’ haberlerini yalanladı.


07 Aralık 2016 20:59

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Hasta tutuklu sayısı 900’ü aştı’ şeklinde yayınlanan ve gerçekleri yansıtmayan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bilindiği üzere; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun ‘Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi’ başlıklı 16. maddesine göre yapılmaktadır. Ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği gözlemlenen hükümlü ve tutukluların, ceza tehir işlemlerinin başlatılması için ilgilinin talepte bulunması beklenilmemekte, gerekli durumlarda re'sen işlemleri başlatılmakta olup; daha önceden işlemleri tamamlanan ancak cezalarının tehiri uygun görülmeyenlerin durumları sürekli gözlemlenmekte, hastalığının ilerlemesi ve sağlık durumunun bozulması durumunda da re'sen harekete geçilerek tehir işlemleri yeniden başlatılmaktadır. 5275 sayılı Kanun'un 16/6. maddesi kapsamında, devlet veya üniversite hastanelerinin sağlık kurulu raporlarına göre hastalığı tespit edilen ve işlemleri Adli Tıp Kurumu aşamasında devam eden hasta hükümlü ve tutuklu sayısı 151'dir. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bu tür haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.  

Musa Erdoğan
 

Etiketler: Adalet Bakanlığı, hasta tutuklular


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