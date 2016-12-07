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Adalet Bakanlığı'ndan 'işkence' açıklaması

Adalet Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan “Bolu F Tipi Cezaevinde İşkence İddiası” şeklindeki haberlere cevap verdi.

Adalet Bakanlığından işkence açıklaması

07 Aralık 2016 20:56

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Bolu F Tipi Cezaevinde İşkence İddiası’ şeklinde yayınlanan ve gerçekleri yansıtmayan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ceza İnfaz Kurumlarında tekli odada kalmakta iken İdare ve Gözlem Kurulu Kararı ile çoklu odaya alınmasına karar verilen H.Ş.'nin çoklu odaya alınmasının ardından kendisine işkence yapıldığını iddia etmesi üzere savcılık tarafından darp cebir raporu aldırılmış, doktor raporunda herhangi bir darp cebir izi olmadığına karar verilmiştir. Kurumda barındırılan A.E.E.'nin de bulunduğu odaya yasal mevzuat hükümleri uyarınca arama yapmak için girilmiş, hükümlü arama esnasında elinde bulunan notu avucunun içine saklamış, görevli personele vermemek için direnmiştir. Görevli personel tarafından orantılı güç kullanılarak notlar elinden alınmış, hükümlünün elinde ve parmağında herhangi bir kırılma olmamış, bu yönde sözlü ya da yazılı olarak bir şikayeti bulunmamaktadır. Bazı basın yayın organlarında yer alan bu tür yalan haberlerin maksatlı olarak gündeme getirildiği değerlendirilmektedir. Hiçbir hükümlü ve tutukluya işkence yapılması söz konusu olmadığı gibi, özellikle bir kısım basın yayın organları tarafından gündeme getirilen bu tür haberlerin ardından yapılan araştırma ve incelemelerde iddiaların tamamının yalan olduğu tespit edilmektedir. Fetullahçı Terör Örgütü başta olmak üzere terör örgütleri tarafından cezaevlerinde işkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik asılsız iddiaların ve yalan haberlerin maksatlı olarak gündeme getirildiği bilinmektedir. Kamuoyunun algı oluşturmaya yönelik bu tür haberlere kesinlikle itibar edilmemelidir" denildi.  

Caner Ünver
 

Etiketler: Adalet Bakanlığı


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