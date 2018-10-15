İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adalet Bakanlığından 'Nedim Şener' açıklaması

Adalet Bakanlığından 'Nedim Şener' açıklaması
Adalet Bakanlığından 'Nedim Şener' açıklaması

Adalet Bakanlığı, "CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun Gazeteci Nedim Şener’le ilgili iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP'li Bekaroğlu'nun gazeteci Şener'in cezaevinde kötü muameleye uğradığına ilişkin iddiaları gündeme getirdiği belirtilerek, söz konusu iddianın tamamen asılsız olduğu kaydedildi. Cezaevlerinde polisin görev yapmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Dolayısı ile 'FETÖ'cü polislerin cezaevinde kötü muamelede bulunması' diye bir durum söz konusu değildir. Hiç bir tutuklu ya da hükümlüye olmadığı gibi, adı geçen gazeteciye de cezaevi görevlileri tarafından herhangi bir kötü muamelede bulunulmamıştır. Ayrıca kendisinin bu konuda ne emniyet makamlarına ne savcılıklarımıza ne de bakanlığımıza şikayeti ya da müracaatı olmuştur" denildi. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.