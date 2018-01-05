Adalet Bakanlığından uyarı: Yargıya müdahale ettirmeyin

Bakanlık Müsteşarı Selahaddin Menteş’in kaleme aldığı “Yargı yetkisine müdahale edilmemesi” konulu yazıda, bazı kişilerin kendilerini bakan, müsteşar veya üst düzey bürokratlarla yakınlık iddialarını ya da kişisel nüfuzlarını kullanmak suretiyle yargı mensuplarına etkilemeye yönelik tavır ve davranış içine girdikleri şeklinde duyumların alındığı belirtildi. Yargının bağımsızlığı ilkesine dikkat çekilen yazıda “Bu kişilere itibar edilmemesi, ayrıca suç teşkil eden talepler ile ilgili olarak tavassut girişiminde bulunan kişilerin ve arayan numaraların tespit edilerek derhâl kanuni gereğine tevessül edilmesini rica ederim” ifadeleri yer aldı.

Türkiye Gazetesi