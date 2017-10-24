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Adalet Bakanlığından 'Vize verilmedi' haberine yalanlama

Adalet Bakanlığı, “ABD, Adalet Bakanlığı heyetine vize vermedi” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Adalet Bakanlığından Vize verilmedi haberine yalanlama

24 Ekim 2017 22:12

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlığımızdan bir heyet, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında ABD resmi makamlarınca yapılan bir davet üzerine, bu ülkeye bir çalışma ziyareti planlamıştır. Ancak iki ülke arasında son dönemde yaşanan vize krizi nedeniyle adı geçen ziyaret Bakanlığımızca iptal edilmiştir. Doğal olarak Bakanlığımız mensuplarının şahsen veya onlar adına resmi kanallardan yapılmış herhangi bir vize başvurusu da bulunmamaktadır. Dolayısıyla “Adalet Bakanlığı heyetine vize verilmediğine” ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. 

Musa Erdoğan
 

 

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