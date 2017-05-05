'Adalet evrensel bir değerdir'

Adalet, hak edenin hak ettiğini almasıdır. Hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesidir. Adalet konusunda ne kadar hassas davranılsa azdır. Adaletin bir toplumu ayakta tutan temel direk olduğunu dile getiren Düşünür, Beyin Omurilik Sinir Cerrahı Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, bunun için hak edenin hakkının geciktirilmeden verilmesi gerektiğini belirtti.

Adaletin er ya da geç yerini bulacağına dikkat çeken Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan sözlerine şöyle devam etti: "Adalet öylesine önemlidir ki, siz bir toplumdan bütün değerleri tek tek çekip alsanız ve geride sadece adalet kalsa, belki o toplum varlığını sürdürebilir. Ancak adalet kalmazsa o toplum çöker. Adalet evrensel değerlerdendir ve er geç yerini bulur. Aslında iyilik eden de kötülük eden de kendine eder. Her ferdin içinde bir 'Evrensel Işık' vardır. İçimize Allah tarafından yerleştirilen bu ışık parladığında tüm evreni aydınlatabilecek güçtedir. Ahlakın, vicdanın ve adaletin kaynağı o ışıktır".

"Adaletsiz bir toplumun varlığını devam ettirebilmesi mümkün değil"

Adaletin ve özgürlüğün en önemli evrensel değerlerden olduğunu söyleyen Ahmet Yıldızhan, "Adaletsiz bir toplumun varlığını devam ettirebilmesi mümkün değildir. Özgürlükse o kadar kıymetlidir ki, size dünyaları verseler karşılığında özgürlüğünüzü vermezsiniz. Bir toplumun uygarlık düzeyini öğrenmek istiyorsanız, o toplumdaki insanların adalete ne kadar değer verdiklerine ve de annelerine, babalarına, yaşlı kişilere, çocuklara, engellilere, hayvanlara ve doğaya nasıl davrandıklarına bakın’’ diyerek adaletin toplumların gelişmesinde büyük rol oynadığını ifade ediyor.

"Adalet çok hassas bir konudur"

Adalet çok hassas bir konu olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, "Allah ısrarla üzerinde durur. Allah’ın güzel isimlerinden bir tanesi de ‘adalet üzere olan’ anlamındaki 'El-Adl'dır. Bir kişi devlet başkanı da olsa, sıradan bir vatandaş da olsa herkese karşı adaletli davranmalı. Düşmanlara karşı bile adaletle muamele etmek gerekiyor. Birisi size düşmanca davransa da siz ona karşı daima adaletli olun ve ölçüyü asla elden bırakmayın. Adalet öylesine önemli ki, '50 Erdem'in içerisinde yer alan 'adil olmak', 'Öğreti' içerisinde sadece o bölümde bırakılmadı, ayrıca bağımsız bir bölümde ele alınarak dikkatlere sunuldu. İlaveten 'Vicdan ve Adalet Duygusu' isimli bölümde de adalete vurgu yapıldı. Bizlerin içinde adalet duygusu, iyiyi kötüden ayırt etme yeteneği doğuştan var. Ayrıca insanoğlu kutsal metinlerle destekleniyor. Bunun için ne kadar şükretsek az. Ne mutlu adil olup adalet ile yaşayanlara. Adil olun ve düşmanlarınıza karşı bile adaletli davranın. Adaletin terazisini asla elinizden bırakmayın. Allah adaletli kişi ve toplumları sever, yüceltir" dedi.