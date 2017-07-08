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Adalet Yürüyüşü D-100’ü kilitledi

Adalet Yürüyüşü 24’üncü günüde İstanbul’da devam ederken, D-100 karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Vatandaşlar bu durumu korna çalarak protesto etti.

Adalet Yürüyüşü D-100ü kilitledi

08 Temmuz 2017 11:43
Adalet Yürüyüşü D-100’ü kilitledi - Tıkla İzle

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’da başlattığı Adalet Yürüyüşü 24’üncü gününde İstanbul’da devam ediyor. Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar uzun süre korna çalarak durumu protesto ederken yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluşturan araç trafiği kameralara yansıdı.

Mustafa Biçer - Mustafa Esen - Serdal Altıntepe


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