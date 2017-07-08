Adalet Yürüyüşü D-100’ü kilitledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’da başlattığı Adalet Yürüyüşü 24’üncü gününde İstanbul’da devam ediyor. Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar uzun süre korna çalarak durumu protesto ederken yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluşturan araç trafiği kameralara yansıdı.
Mustafa Biçer - Mustafa Esen - Serdal Altıntepe