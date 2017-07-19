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Adalet Yürüyüşüne saldırı hazırlığındaki 15 DAEŞ'lıdan 9'u tutuklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşüne saldırı hazırlığındayken yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen 15 kişiden 9'u tutuklandı.

Adalet Yürüyüşüne saldırı hazırlığındaki 15 DAEŞlıdan 9u tutuklandı

19 Temmuz 2017 08:13

5 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlatmış olduğu ‘Adalet Yürüyüşüne’ Kayseri’den kiraladıkları araçla Kocaeli’ne hareket eden ve burada araçla yürüyüş kortejine saldırı yapmaya hazırlanan O.K., Kayseri ile Kocaeli emniyetinin ortaklaşa çalışması sonucu yakalanmıştı. Daha sonra yapılan çalışmalar sonucu olayla bağlantısı olduğu tespit edilenlere yapılan operasyonlarla gözaltına alınanların sayısı 15’e çıkmıştı.

13 günlük sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan O.K., E.E., S.A., A.M., S.İ., K.K., K.A., F.Ö. ve A.B. tutuklanırken, A.K., B.K., F.K., A.T., S.K. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


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