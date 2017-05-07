‘Adam öldürmekten’ aranan şahıs gizli bölmede yakalandı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kocaköy ilçesine bağlı Gözebaşı köyünde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli şahıslar ile suç delillerini ele geçirmek amacıyla 5 Mayıs Perşembe günü operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, operasyonda adli makamlardan alınan arama kararına istinaden iki ayrı ev ve eklentisinde adli arama faaliyeti icra edildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

“Arama faaliyetinde, ‘Kasten adam öldürme’ suçundan cezası bulunan G.D. isimli şahıs, evinde minderlerin altında 2x2 metre genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğinde gizli bir bölmede ruhsatsız av tüfeği ile birlikte yakalanmıştır. A.G. isimli şahsın evinin bahçesinde ekili vaziyette 162 adet kök kenevir bitkisi tespit edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı bir araç bulunmuştur. Gözebaşı mülki sınırları içerisinde Karşıyaka mevkiinde menfez altına gizlenmiş halde jelikan bidon içerisinde 30 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddeye el konulmuş olup, gözaltına alınan bir şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”

Serdar Gükçe



