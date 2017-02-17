Diğer
Kategoriler

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Atık Şube Müdürü Çağrı Ün vuruldu

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Özel Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri Şube Müdürü Çağrı Ün, makamında bacaklarından tabancayla vurularak hastaneye kaldırıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Atık Şube Müdürü Çağrı Ün vuruldu

17 Şubat 2017 12:11
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Atık Şube Müdürü Çağrı Ün vuruldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Özel Atık Şube Müdürü Çağrı Ün makamına geldi. Sabah saat 09.10 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevli Fatih G., Ün'ün makamına gelerek tartışmaya başladı. İkili bir süre tartıştıktan sonra Fatih G., tabancasını çıkartıp Ün'ü iki bacağından vurup kaçtı. 

Tedavisi devam ediyor

Çalışanlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Ün'ü Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezine kaldırdı. Ün'ün hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Fatih G.'nin Ün'ü asıl vurma nedeni polisin çalışmayı tamamlamasından sonra ortaya çıkacak. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, Çağrı Ün


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!