Adana Demirspor, 3 puanı tek golle aldı

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Hamidou Traore'nin savunmanın arkasına havadan gönderdiği topa Franck Pote hamle yaptı, kaleci Erce Kardeşler ceza sahası dışına kadar çıkıp meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırdı.

9. dakikada savunma arkasına koşu yapan Franck Pote, Sinan Osmanoğlu'ndan tek çalımla sıyrılıp yerden topu kaleye gönderdi. 0-1

21. dakikada Altınordu üst üste iki pozisyon yakaladı. Önce kaleci Çağlar Şahin Akbaba, Anıl Koç'a gol izni vermedi, hemen ardından Anıl Koç'un pasında sağda topla buluşan Kerim Alıcı ortaladı, bu kez de savunmada Hakan Bilgiç çok kritik bir müdahaleyle golü engelledi.

27. dakikada Ali Yaşar sağdan penaltı noktasına kesti, Alican Özfesli uygun durumda kafayı vurdu, top direğin yanından farklı şekilde auta gitti.

28. dakikada Serdar Deliktaş ile başlayan hızlı hücumda Alican Özfesli savunma arkasına oynadı, Anıl Koç son çizgiye kadar inip yerden ortaladı, top karambolde savunmada kaldı.

35. dakikada Hamidou Traore soldan ceza sahasına hamle yaptı, Sinan Osmanoğlu'dan sıyrılıp vurdu, kaleci Erce Kardeşler direk dibinden ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

49. dakikada Alican Özfesli'nin sağdan kullandığı serbest vuruş ceza sahasını karıştırdı, savunmanın ters kafa vuruşunda bir anda topu önünde bulan Oğulcan Ülgün karşı karşıya pozisyonda vurdu, meşin yuvarlak kalecinin ayaklarından döndü.

69. dakikada Alican Özfesli yayın üzerinden çok uygun durumda sert vurdu, İsmail Konuk topun önüne kendini atarak meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

75. dakikada Muhammed Mert ceza sahası sağ köşesinden müthiş vurdu, kaleci köşeye giden topa son anda uzanıp gole izin vermedi.

88. dakikada Herve Kage ceza sahası sağ çaprazından 90'a doğru vurdu, kaleci Erce Kardeşler uzanıp çıkarmayı başardı.

90+2. dakikada Alican Özfesli soldan altı pasın uzak köşesine ortaladı, Serdar Deliktaş kafayı vurdu, kaleci topu kolay bloke etti.

Stat: Bornova

Hakemler: Ali Şansalan, Serdar Diyadin, Murat Şener

Altınordu: Erce Kardeşler, Hasan Hatipoğlu, Kerim Alıcı, Ali Yaşar, Sinan Osmanoğlu, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Recep Yemişci dk. 84 ?), Alican Özfesli, Berkay Görmez (Murat Uçar dk. 46), Anıl Koç (Sefa Yılmaz dk. 62), Serdar Deliktaş

Yedekler: Erhan Erentürk, Yusuf Acer, David Kılınç, Berkay Samancı

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Milan Mitrovic, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Galip Güzel, Hamidou Traore (Herve Kage dk. 67), Hakan Bilgiç, Erdal Öztürk (Emre Nefiz dk. 90+2 ?), Orkan Çınar (Berk Yıldız dk. 56), Jakub Kosecki, Mickael Pote

Yedekler: Ahmet Sabri Fener, Tayyib Talha Sanuç, Murat Akın, Batuhan Karadeniz

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gol: Mickael Pote (dk. 9) (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Herve Kage (dk. 90+4) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Hasan Hatipoğlu, Anıl Koç, Ali Yaşar, Oğulcan Ülgün, Recep Yemişçi (Altınordu), Jakub Kosecki, Mickael Pote (Adana Demirspor)