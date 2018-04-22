Adana Demirspor Erzurumspor canlı yayın (Bein Sports) Adana Demir Erzurum maç kaç kaç ?

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B.B. Erzurumspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig’in 32. Haftasında play-of yolunda deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlılar ‘rejenerasyon’ ağırlıklı idman yaparak çalışmalarını sürdürdü.

Erzurumspor Tesislerinde Bekamenga’nın sakatlığı dışında eksik bulunmayan BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde hazırlıklar devam etti. Mavi-beyazlılar, Pazar günü oynayacakları Adanademirspor maçına kilitlenirken maçtan mutlak üç puan hedefleniyor.

Düz koşunun ardından ‘Rejenerasyon’ ve ‘tenis’ çalışması antrenmanına ağırlık veren Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Adana Demirspor maçı bizim için play-off yolunda son derece önemli bir maç olacak. Lig’de 4 tane kalan final haftası vardı, bunu 3´e indirdik. Pazar günü oynayacağımız Adana Demispor maçı bizim için final niteliğinde olacak. Bu maçı da kazanarak hedeflediğimiz yolumuza devam edeceğiz.” diye konuştu.

Adana Demirspor Erzurumspor nasıl canlı izlenir?

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