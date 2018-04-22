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Adana Demirspor Erzurumspor canlı yayın (Bein Sports) Adana Demir Erzurum maç kaç kaç ?

Adana Demirspor Erzurumspor maçını canlı izlemek isteyen iki takım taraftarları Adana Demirspor Erzurumspor şifresiz canlı izle aramaları yapıyor. Taraftarlar arama motorları üzerinden Adana Demirspor Erzurumspor şifreli veya şifresiz yayınlayacak kanalları araştırılıyor. İşte mücadeleyi canlı izleme yolları. Tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz...

Adana Demirspor Erzurumspor canlı yayın (Bein Sports) Adana Demir Erzurum maç kaç kaç ?

22 Nisan 2018 09:07

Adana Demirspor Erzurumspor canlı izle! Bugün oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Adana Demirspor Erzurumspor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Adana Demirspor Erzurumspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Adana Demirspor Erzurumspor maçı canlı izleme yolları. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

B.B. Erzurumspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig’in 32. Haftasında play-of yolunda deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlılar ‘rejenerasyon’ ağırlıklı idman yaparak çalışmalarını sürdürdü. 
Erzurumspor Tesislerinde Bekamenga’nın sakatlığı dışında eksik bulunmayan BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde hazırlıklar devam etti. Mavi-beyazlılar, Pazar günü oynayacakları Adanademirspor maçına kilitlenirken maçtan mutlak üç puan hedefleniyor. 

Düz koşunun ardından ‘Rejenerasyon’ ve ‘tenis’ çalışması antrenmanına ağırlık veren Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Adana Demirspor maçı bizim için play-off yolunda son derece önemli bir maç olacak. Lig’de 4 tane kalan final haftası vardı, bunu 3´e indirdik. Pazar günü oynayacağımız Adana Demispor maçı bizim için final niteliğinde olacak. Bu maçı da kazanarak hedeflediğimiz yolumuza devam edeceğiz.” diye konuştu. 

Adana Demirspor Erzurumspor nasıl canlı izlenir?

Adana Demirspor Erzurumspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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