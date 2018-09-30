Adana Demirspor, Eskişehirspor'u farklı geçti

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

13. dakikada sağ kanattan Orhan'ın ceza sahasının uzak köşesine yaptığı ortada Erdal kafayla topu altı pasa indirdi. Herve Kage'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada Orhan'ın soldan ortasında zor pozisyonda Pote dokundu, top yandan auta çıktı.

29. dakikada sağ kanattan Talha ceza alanına girerken Orhan tarafından düşürüldü. Kazanılan serbest atışı kullanan Mehmet Fevzi'nin şutunu kaleci Çağlar kontrol etti.

30. dakikada Orkan'ın ceza sahasına ortasında uzak kale direğinde Galip'in şutunda top filelerle buluştu. 2-0

72. dakikada Kosecki'nin soldan ortasında ceza sahasında yaşanan karambolde Mehmet Özcan topu kendi kalesine gönderdi. 3-0

76. dakikada sağ kanattan Pote'nin yerden ortasında Berk'in gelişine vuruşunda kaleci Ekrem gole izin vermedi.

81. dakikada Kosecki'nin sağdan ortasında ceza sahasında göğsüyle topu indiren Berk Yıldız meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol, Habip Tiryaki, Kamil Çetin

Adana Demirspor: Şahin Akbaba, Galip Güzel, Traore, Pote, Herve Kage (Kosecki dk. 61), Milan Mitrovic, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Erdal Öztürk (Batuhan Karadeniz dk. 80 ?), Orkan Çınar (Berk Yıldız dk.70)

Yedekler: Sabri Fener, Talha Sanuç, Emre Nefiz, Murat Akın

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Feyzi Yıldırım (Kaan Gül dk. 78), Furgan Polat, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik (Fıratcan Üzüm dk. 46), İbrahim Halil Öner, İsmail Oykun, Talha Erdoğan, Cemali Sertel

Yedekler: Yiğit Aydın, Tolga Yakut, Alperen Kocabaş, Utku Kızılkaya

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Herva Kage (dk. 13), Galip Güzel (dk. 30) Mehmet Özcan (dk. 72 k.k.), Berk Yıldız (dk.81) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)